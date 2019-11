„Ich kann wieder alleine atmen“: Greifswalder Klinik behandelt erfolgreich extrem seltene Krankheit

Greifswald

Gelähmt von Kopf bis Fuß und rund um die Uhr beatmet. Was für Matthias Schöneberg vor drei Jahren ganz plötzlich zur bitteren Realität wurde, kommt für gesunde Menschen einer Horrorvision gleich.

Dabei war es kein Unfall, der den heute 41-Jährigen über viele Monate ans Bett fesselte. Vielmehr leidet der gelernte Garten- und Landschaftsbauer an dem sehr seltenen Klinefelter-Syndrom. Eine angeborene, nur bei Männern auftretende Chromosomenstörung.

Betroffene haben ein Chromosom mehr als üblich: Statt des regulären Chromosomensatzes 46,XY besitzen sie ein zusätzliches X-Chromosom – also 47,XXY. Während sich bei einigen Trägern die Symptome schon in früher Kindheit bemerkbar machen, ahnen viele andere jahrzehntelang, wenn nicht gar ein ganzes Leben nichts von ihrer besonderen genetischen Eigenart.

Andere Kliniken erkannten Chromosomenstörung nicht

So war es zunächst auch bei Matthias Schönefeld. „Ganz plötzlich sind mir 2016 meine Füße weggeknackt. Ich bin immer öfter hingefallen, konnte irgendwann kaum noch Treppen steigen, bis ich nur noch wie ein Hund gekrochen bin“, blickt der gebürtige Berliner zurück. Damals lebte er noch im Dithmarschen ( Schleswig-Holstein), arbeitete als Getränkelieferant. Doch es dauerte nicht lange, da fand er sich in einer Klinik wieder. Erst in Heide, später in Hamburg.

Er litt unter Muskelschwund und extremer Atemnot, lag schließlich komplett gelähmt im Bett und wurde beatmet. Ein Intensivpflegefall und Alptraum. „Das Furchtbarste war damals der Gedanke, nicht mehr ins Leben zurückzufinden“, offenbart er heute. Dass es doch einen Weg gibt, habe kaum jemand zu hoffen gewagt. „Das Schlimme für ihn war ja“, berichtet Erik Meier vom Leitungsteam der Greifswalder Hansepflege GmbH, „dass lange Zeit niemand die richtige Diagnose stellte. Erst im Uniklinikum Greifswald, wohin er Anfang 2018 verlegt wurde, erkannten die Ärzte das Klinefelter-Syndrom.“

Körper produziert kein Testosteron

„Es ist ja auch höchst selten“, sagt Dr. Alexander Heine, Leiter des Weaningzentrums an der Universitätsmedizin. Von tausend Männern seien nur ein bis zwei betroffen. Zudem demaskiere sich diese Chromosomenstörung üblicherweise in jüngeren Lebensjahren. Der Körper produziere nicht oder nur in geringem Maße das männliche Hormon Testosteron. Während Kleinkinder häufig noch eine ganz normale Entwicklung durchliefen, wirke sich das überzählige Chromosom bei älteren Jungen auf die körperliche Entwicklung aus. „Sie sind mehr Frau als Mann“, bringt es Oberarzt Heine auf den Punkt. In sehr, sehr seltenen Fällen komme es zu weiteren Begleiterscheinungen wie der Komplettlähmung bei Matthias Schöneberg.

„Als er zu uns kam, hatte er schon eine Odyssee hinter sich, lag monatelang in Hamburg“, so Heine. Da im Vorfeld bereits alles Mögliche untersucht worden sei, „blieb an Diagnosen nicht mehr viel übrig“, sagt er. Im Team habe man schließlich das Klinefelter-Syndrom in Erwägung gezogen – und traf damit nach einer gezielten Untersuchung voll ins Schwarze. Mit Hilfe einer Testosterongabe und anderem mehr sei es dann gelungen, Schöneberg schrittweise zu stabilisieren. Mehr noch: Gut anderthalb Jahre nach der Ankunft in Greifswald kann der Patient heute wieder selbstständig essen, im Rollstuhl sitzend Arme und Oberkörper bewegen, reden und vor allem – allein atmen!

Fortschritte des Patienten bilden große Ausnahme

Zu verdanken hat der 41-Jährige dies einer super funktionierenden Kooperation zwischen dem Weaningzentrum der Unimedizin und dem ambulanten Intensivpflegedienst von Andreas Pracht, Chef der Hansepflege GmbH. „Ich bin sehr stolz darauf, was dieser Pflegedienst hier leistete“, würdigt Oberarzt Alexander Heine die Arbeit der Mitarbeiter. Denn das sei bei Weitem nicht selbstverständlich, die Fortschritte Schönefelds daher eher eine Ausnahme. In der Regel blieben Patienten wie er bettlägerig und würden auf Dauer beatmet.

Weaningstation Unter Weaning versteht man die Entwöhnung von der künstlichen Beatmung. Seit November 2005 besteht an der Greifswalder Universitätsmedizin eine Weaningstation, die seit 2010 durch die Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin ( DGP) zertifiziert ist. Betroffen sind Personen, die aufgrund einer Erkrankung bzw. eines komplizierten Krankheitsverlaufes eine Beatmung benötigen und die Entwöhnung in ersten Versuchen scheiterte. Meist werden die Patienten von anderen Intensivstationen übernommen, nachdem dort mehrere Entwöhnungsversuche fehlgeschlagen sind oder gar nicht erst unternommen werden konnten. Die Entwöhnung gelingt nicht immer. Pro Jahr werden laut Oberarzt Dr. Heine etwa 240 Patienten behandelt. Um einen größtmöglichen Therapieerfolg zu erzielen, arbeiten auf der Station Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Atmungstherapeuten, Schlucktherapeuten und Psychologen zusammen.

Es gab auch Rückschläge in der Therapie

Diese Blumen reicht der Pflegedienst gern zurück: „Nur durch die gute Kooperation mit der Weaningstation, durch das Zusammenspiel aller Akteure, darunter auch Physiotherapeuten und Logopäden, ist es gelungen, Matthias Schöneberg wieder zu mobilisieren und von der Beatmung zu entwöhnen“, sagt Pracht. Das sei ein tolles Ergebnis und in der Geschichte des erst im Juli 2017 gegründeten Pflegedienstes einmalig.

„Dabei gab es natürlich auch Rückschläge“, sagt Erik Meier. Denn von der Beatmung loszukommen sei von der Anstrengung her etwa vergleichbar mit Leistungssport, „als würde man sich auf einen Marathon vorbereiten“. Doch Matthias Schöneberg habe sich nie entmutigen lassen. „Immer wieder war er bereit mitzumachen, auch wenn die Übungen wie auf dem Terratrainer sehr mühselig für ihn waren“, sagt Altenpflegerin Corinna Bülter. Sie leitet die kleine WG, in der Schöneberg seit Juni 2018 seine private Wohnung hat und von der Hansepflege rund um die Uhr betreut wird.

Größer Wunsch: wieder laufen

Kein Wunder also, dass der 41-Jährige in diesen Tagen übers ganze Gesicht strahlt. Er weiß, welch ein Glück im Unglück er hatte. Erst vor gut vier Wochen, genau am 30. September, wurde ihm die Trachealkanüle gezogen. „Endlich wieder selbstständig atmen“, schätzt er sich selig. Auch mit dem Sprechen gehe es seither wieder bergauf. „Ich kann wieder besser riechen, besser schmecken“, nennt er weitere Vorteile ohne Beatmung. Sein größter Wunsch? „Wieder allein laufen“, sagt er ohne Zögern. Stirnrunzeln bei Alexander Pracht. Ob das gelinge, sei derzeit ungewiss. „Aber er hat ja bis jetzt auch Unglaubliches geschafft. Wer weiß schon, was noch möglich ist.“

Von Petra Hase