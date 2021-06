Greifswald

Wie das Universitätsklinikum mitteilt, wurden am gestrigen Dienstag Abstriche für 225 PCR-Tests genommen. 43 von ihnen wurden direkt vor dem Hauptgebäude des Klinikums abgestrichen. Die äußerst positive Nachricht: Von den rund 180 Tests, für die bereits ein Ergebnis vorliegt, konnte bei keinem Corona nachgewiesen werden, alle waren negativ. Die Nachricht passt in eine Reihe positiver Meldungen, die der Kreis und das Klinikum rund um die Lockerungen machen konnten, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag machte.

Aktuell würden im Greifswalder Klinikum noch fünf Patienten behandelt, die positiv auf das Corona-Virus getestet sind. Alle befänden sich in intensivmedizinischer Behandlung, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Auch die Zahl der Verdachtsfälle sei weiter so gering, dass sie keine Aussagekraft habe. Aktuell stünden insgesamt sieben In­ten­siv­betten zur Verfügung, von denen einige für dringende Operationen reser­viert sind.

Klinikum weiter für Besucherverkehr geöffnet

Dank den sinkenden Zahlen neuer positiver Corona-Fälle kann das Klinikum auch an den Öffnungen festhalten und weiterhin Besucher in das Haus lassen. Hier gebe es aber weiterhin Beschränkungen. Genesene, Geimpfte mit Vollschutz sowie symptom­freie Menschen mit aktuellem, negativem Antigen-Schnelltest können Patienten montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr besuchen, an Wochenenden zwischen 10 und 16 Uhr.

Nicht nur im Klinikum, auch ganz Greifswald sind die Corona-Zahlen auf einem Niveau des Spätsommers 2020 angekommen. Laut Zahlen des Kreises, die den Zeitraum vom 31. Mai bis zum 6. Juni betrachten, liegt die Inzidenz in der Hansestadt bei 2. Zudem habe es in der Woche nur eine Neuinfektion gegeben.

Acht Ämter auf null, keines über 100

Auch im restlichen Kreis Vorpommern-Greifswald hält die positive Entwicklung an. In acht Ämtern (Pasewalk, Am Peenestrom, Jarmen-Tutow, Landhagen, Lubmin, Peenetal/ Loitz, Usedom Süd und Nord) lag die Inzidenz bei null. Das gab es zuletzt im Spätsommer vergangenen Jahres. Die höchste Inzidenz im Kreis weist aktuell das Amt Uecker-Randow-Tal mit 48 Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen.

Von Philipp Schulz