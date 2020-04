Klinikum Karlsburg: Mitarbeiter fertigt Halterungen für Gesichtsmaske auf 3-D-Drucker

Karlsburg

Überraschung im Klinikum Karlsburg: IT-Mitarbeiter Kay Watzelhan hat vergangene Woche 20 Halterungen für sogenannte Face Shields ( Gesichtsmasken) mit seinem privaten 3-D-Drucker gebaut. Aus eigenem Antrieb, weil er helfen wollte. Der 35-Jährige experimentiert auch privat viel mit seinem 3-D-Drucker. So stellt er schon mal für kleine Plasteteile, die fix kaputt gehen, im Handumdrehen Ersatz her.

„Jetzt, wo sich alles um Corona dreht, habe ich bemerkt, dass es große Probleme gibt, Schutzmasken zu bekommen für Ärzte, Schwestern und Pfleger. Vor allem hapert es an diesen akkurat am Kopf sitzenden Haltungen für die Gesichtsmasken. Also habe ich mich im Internet schlau gemacht und bin auf eine in Tschechien entwickelte Software gestoßen“, berichtet er. Die Software werde nach seinen Worten von Bastlern ständig weiter verbessert und vor allem an die aktuellen Hygienevorschriften angepasst.

Schutzmasken sind Mangelware

Kay Watzelhan hat seinen 3-D-Drucker programmiert – und dann ging die Herstellung los. Die Haltungen hat er selbst ausprobiert und, weil da sie tatsächlich vollkommen perfekt sitzen und halten, dann mit ins Klinikum nach Karlsburg genommen. Denn Schutzmasken sind in Corona-Zeiten in allen deutschen Kliniken Mangelware. Der Klinikvorstand und die Mitarbeiter waren total begeistert, als Watzelhan mit seiner Eigenproduktion vorstellig wurde.

Klinikchef Motz spricht vom „Held des Alltags“

Diese begehrten Halterungen für Schutzmasken fertigte Kay Watzelhan aus dem Klinikum Karlsburg mit seinem privaten 3-D-Drucker. Quelle: privat

„Das hilft uns außerordentlich. Herr Watzelhan ist ein wirklicher Held des Alltags. Toll, dass wir solche Mitarbeiter haben“, freut sich der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Wolfgang Motz. In dieser Woche soll die Produktion weiterer Haltungen anlaufen, denn als Schutzmaske lassen sich auch leer laminierte Folie oder Overheadfolie verwenden.

„Und das Klinikum hat entschieden, dass ein eigener 3-D-Drucker gekauft wird. Die Bestellung ist bereits ausgelöst. „Wir hoffen, dass der Drucker bald geliefert werden kann, dann können wir unser Personal gut schützen“, freut sich der IT-Spezialist.

Von Cornelia Meerkatz