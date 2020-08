Karlsburg

Rekord für das Klinikum Karlsburg: Das Herz- und Diabeteszentrum zählt so viele neue Auszubildende wie noch nie in seiner 25-jährigen Geschichte. 23 Menschen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren beginnen am 1. September hier ihre Lehre. 18 von ihnen wollen Pflegefachfrau bzw. -fachmann werden, drei Kaufmann und zwei Radiologie-Assistent.

„Wir sind sehr froh, dass wir so viele junge Leute für eine Ausbildung bei uns gewinnen konnten. Gerade im Pflegebereich ist der Bedarf groß“, erklärte Pflegedienstleiterin Andrea Hinniger und fügte hinzu: „Durch die eigene, gezielte Ausbildung versprechen wir uns höhere Qualität und mehr Fürsorge für die Kranken.“

Gemeinsam mit der Berufsfachschule Greifswald gGmbH, eine Einrichtung der Medigreif-Unternehmensgruppe, die den theoretischen Part für die Pflegefachkräfte übernimmt, habe man sich gut darauf vorbereitet.

Erstmals eine hauptamtliche Praxisanleiterin

Neben den Praxisanleitern auf allen Stationen im Klinikum gibt es mit Anja Tessler erstmals auch eine hauptamtliche Praxisanleiterin, die Ansprechpartnerin für die Azubis ist. Die 33-jährige Medizinpädagogin, sie absolviert berufsbegleitend ein Masterstudium, gestand den Neuankömmlingen, dass sie auch „Herzklopfen“ verspüre.

Jeder Neubeginn sei etwas Besonderes erklärte sie anlässlich eines Willkommenstages. Den Schülerinnen und Schülern überreichte sie kleine Schultüten mit wichtigen Krankenhaus-Utensilien wie Pulsuhr, Notizblock und Vierfarben-Kugelschreiber zur Begrüßung.

Unterricht nach neuem Pflegeberufe-Gesetz

Das neue Lehrjahr wird auch an der Berufsfachschule Greifswald gGmbH in mehrfacher Hinsicht ein besonderes. „Erstmals werden wir nach dem zu Jahresbeginn 2020 eingeführten Pflegeberufe-Gesetz unterrichten. Es sieht vor, die drei bisherigen Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und der Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Ausbildungsberuf zusammenzuführen. Und zugleich haben wir uns darauf vorbereitet, unter den pandemiebedingten hygienischen Anforderungen die theoretische Ausbildung durchzuführen“, erklärte Dr. Barb Neumann, Geschäftsführerin der Berufsfachschule Greifswald.

Die generalistische Ausbildung solle helfen, dringend benötigte Fachkräfte für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen Versorgungsbereichen zu qualifizieren.

