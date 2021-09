Greifswald

Ab diesem Wintersemester haben jährlich 30 Studierende die Möglichkeit, Forschung und Praxis im Pflegeberuf miteinander zu verbinden – durch den neu geschaffenen Studiengang Klinische Pflegewissenschaft an der Universitätsmedizin Greifswald.

Integration neuester Forschungskenntnisse in den Pflegealltag

Der Studiengang verbindet wissenschaftliche Arbeit, Forschung und praktische Pflege an Patientinnen und Patienten miteinander. Die Studierenden sollen lernen, neueste Forschungskenntnisse in den Pflegealltag zu integrieren und diese kritisch zu hinterfragen, zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Nach sechs Semestern schließen die Studierenden das Studium Klinische Pflegewissenschaft mit dem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Bachelor of Science ab. Außerdem erhalten sie zusätzlich die Berufsqualifikation als Pflegefachfrau beziehungsweise -mann.

Greifswald ist erste Uni in MV mit Pflegestudium

Doch Pflegewissenschaft an sich zu studieren, ist gar nicht neu. Seit etwa 1990 besteht diese Möglichkeit in Deutschland. Die akademische Ausbildung im Bereich der Pflege ist seit 2017 auch im Pflegeberufegesetz als zweiter Bildungsweg verankert. Bisher gebe es in Deutschland jedoch überwiegend duale Studiengänge oder Angebote an Fachhochschulen, heißt es in einer Pressemitteilung der Unimedizin.

Greifswald ist die erste Universität in Mecklenburg-Vorpommern, die diesen Studiengang nun anbietet. Es ist neben Human- und Zahnmedizin das dritte Fach an der Universitätsmedizin und wird in dem neu gegründeten Institut für Klinische Pflegewissenschaften und interprofessionelle Lehre verankert.

„Die Pflege muss sich überall in Deutschland weiterentwickeln. Da braucht es erstklassig ausgebildete Fachleute, die den Alltag kennen und Konzepte entwickeln, deren Wirksamkeit sich in der Praxis erwiesen hat“, sagt Studiendekan der Unimedizin Prof. Hans Grabe.

„Mir bringt die Arbeit Spaß und Erfüllung“

Charlotte Harting ist gebürtige Greifswalderin und wird im Oktober den neuen Studiengang „Klinische Pflegewissenschaft“ beginnen. Nach dem Schulabschluss hat sie bereits ihren Bundesfreiwilligendienst in der Unimedizin gemacht.

„Schon damals war ich schwer beeindruckt von der Arbeit der Pflegekräfte dort und ich war stolz, ein Teil von ihnen sein zu dürfen. Was diese Frauen und Männer dort in der täglichen Arbeit auf Station und in den Ambulanzen leisten, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, emotional und organisatorisch, verdient wirklich Hochachtung. Aber vor allen Dingen habe ich dort schon schnell gemerkt, wie viel Spaß und Erfüllung mir die Arbeit mit den Patienten und im interdisziplinären Team bringt“, erzählt die 22-Jährige.

„Ich war Feuer und Flamme“

Ursprünglich wollte Harting Hebamme werden. Das sei schon immer ihr Traumberuf gewesen. Vor zwei Jahren ist sie selbst Mutter geworden. Da man Hebammenwissenschaft bis jetzt leider noch nicht studieren könne, habe sie sich für Klinische Pflegewissenschaft entschieden.

„Ich war Feuer und Flamme und habe mich gleich beworben. Und wer weiß, vielleicht verschlägt es mich eines Tages doch noch in die Geburtshilfe und dann ist dieses Studium jetzt die perfekte Vorbereitung. Ich bin einfach total gespannt auf die Studieninhalte und freue mich wieder auf die Praktika auf Station, den Patientenkontakt, gekoppelt mit medizinischem Fachwissen und kommunikativen Kompetenzen, die ich lerne, anzuwenden. Die pandemische Lage hat mir insbesondere gezeigt, dass diese Kompetenzen aktueller und wichtiger sind als je zuvor, um das Gesundheitswesen am Laufen zu halten“, so die angehende Studentin.

Studierte Pflegekräfte zukünftig bevorzugt?

Ob die Akademisierung des Pflegeberufes dazu führt, dass zukünftig studierte Pflegefachkräfte gegenüber Pflegefachkräften mit einer Ausbildung bevorzugt werden, wird sich laut Christian Arns, Pressesprecher der Universitätsmedizin, zeigen: „Das wird von der konkreten Aufgabe abhängen. Für die eine wird ein Krankenhaus ganz sicher versuchen, eine Klinische Pflegewissenschaftlerin oder einen Klinischen Pflegewissenschaftler zu bekommen, bei anderen Tätigkeiten ist das nicht erforderlich. Hier werden sich verschiedene Berufsbilder entwickeln, wenn auch mit vielen Schnittmengen.“

Pflegekräftenachwuchs durch neue Ausbildungsmöglichkeit

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU): „Die Aufgaben rund um die Patientenversorgung werden zunehmend komplexer. Mit dem neuen Studiengang in Greifswald kann die Qualität der medizinischen Versorgung weiter intensiv verbessert werden.“ Es gehe darum, die Handlungskompetenz der Pflegekräfte zu erweitern.

Auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) unterstreicht: „Die Pflege erfährt mit dem Studiengang Klinische Pflegewissenschaft eine Aufwertung und wird damit attraktiver.“

Von Leoni Gau