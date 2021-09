„Kloppocar“ auf Usedom: Fußballfans helfen Laufmützen mit Spenden

Bansin

„Wir sind als Fremde gekommen und gehen als Freunde. Unsere Geschichte macht Mut und zeigt, dass Corona nicht siegen wird über Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Solidarität in einer menschlichen Gesellschaft.“ Diese bewegenden Worte sind das Resümee des Teams „Wir lieben Fußball“ nach ihrem Aufenthalt auf der Insel Usedom. Denn was sich anfangs so schwer anließ, endete als Selbstläufer.

Was war passiert: Das Team „Wir lieben Fußball“ ist derzeit quer durch Deutschland unterwegs, um das „Kloppocar“, den alten Mini Cooper, den einst Jürgen Klopp fuhr, bis nach Liverpool zu bringen. Unterwegs machen sie überall Station, um mit Aktionen für den guten Zweck Vereine zu unterstützen, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen. Das Auto ist ein Kunstwerk. Mehr als 100 Porträts Prominenter verzieren den Mini auf künstlerische Art und Weise, erzählen von Sternstunden des Fußballs, Klopps Karriere und seinen Weggefährten.

Entscheidung für Forest-Gump-Nachfahren

Auf Usedom entschieden sich die uneigennützigen Helfer dafür, mit dem mobilen Klopp-Denkmal für den Förderverein Kinder - und Jugendhospiz „Leuchtturm“ in Greifswald zu sammeln. Denn die fußballbegeisterten Männer und Frauen hatten von den Usedomer Laufmützen gehört, die seit etlichen Jahren sämtliche Einnahmen ihrer Laufevents dem „Leuchtturm“-Förderverein spenden, damit in nicht allzu ferner Zeit ein stationäres Kinder- und Jugendhospiz gebaut werden kann. Denn MV ist das einzige Bundesland, wo es keine solche Einrichtung gibt.

„Schnell war klar und bei uns einstimmig beschlossen, wir würden uns für die deutschen Nachfahren von Forest Gump entscheiden. Das ist etwas Besonderes, weil unsere Mitglieder über halb Europa verstreut sind, was Abstimmungen nicht immer einfach macht“, erläutert das Team von „Wir lieben Fußball“. Auch die Kaiserbäder, wo das Kloppocar Station machte, unterstützte die Aktion: Die Kurverwaltung organisierte ein Torwandschießen, wo es tolle Preise zu gewinnen gab.

Spontane Verlängerung der Aktion

Bei den Laufmützen indes war man zunächst skeptisch, denn wer verschenkt heutzutage noch etwas... Das machte die Kommunikation anfänglich schwierig. Egal, frohen Mutes steuerte das „Kloppocar“ auf die Kaiserbäder zu. Viele waren schon auf Usedom im Urlaub gewesen. Vom ersten Tag an, so schildern sie, sei die Kurverwaltung jederzeit ansprechbar, super schnell, hilfsbereit und unkompliziert gewesen.

Die Laufmützen merken, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Alle zusammen konzentrieren sich auf die Hilfe für den Hospizverein. Gut, das Wetter spielte nicht mit, wiederholt fiel die Torwand vom Sturm um, waren die Helfer allesamt begossen wie die sprichwörtlichen Pudel.

Das Team „Wir lieben Fußball“ unterstützt mit dem Kloppocar auf dem Weg nach Liverpool gemeinnützige Projekte. Quelle: privat

„Das Ergebnis am ersten Tag war okay, aber längst nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Aber dann wird es jeden Tag besser und erfolgreicher, der Zusammenhalt war spürbar“, heißt es von „Wir lieben Fußball“. Und jeden Tag gemeinsamen Anstrengungen, auch den Moon Run der Laufmützen zum Finale zu einem genau so großen Erfolg zu machen. Zum Schluss, so berichten die Organisatoren, hat wohl jeder Urlauber in den Kaiserbädern unzählige Male die Ankündigung zum Vollmond-Lauf gehört. Nach drei Tagen ist eigentlich die Mission beendet.

Alle stehen zur Übergabe der Spenden vor Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und Kurdirektor Thomas Heilmann. Plötzlich beantragt „Wir lieben Fußball“ aus dem Stehgreif, die Veranstaltung zu verlängern. „Wir wollten noch mehr schaffen.“ Verdutzt, aber beeindruckt und vor allem spürbar dankbar, entscheidet die Bürgermeisterin, dem „ersten Antrag dieser Art“ unbürokratisch statt zu geben.

Bewegender Dank eines alleinerziehenden Vaters

Und dann passiert ein Gänsehaut-Moment: Ein Mann kommt aus der Menge der umstehenden Menschen spontan auf die Macher von „Wir lieben Fußball“ zu und sagt ins Mikro: „Wenn es nicht Menschen wie euch gäbe, dann hätten wir es noch viel schwerer. Ich bin“ – und zeigt dabei auf seinen Sohn, der im Rollstuhl sitzt – „alleinerziehend mit meinem Sohn und jetzt seit vier Jahren das erste Mal im Urlaub. Staatliche Hilfe kommt viel zu kurz. Vielen Dank an euch alle!“ Die Emotionalität des Moments war greifbar.

Weiter geht’s zu einem fantastischen Zwischenergebnis. Fischsommelier Andre Domke gibt spontan mit einer haltbaren Ladung Fisch im Wert von 400 Euro Aufwind. Es folgt der Anruf von Dirc Zahlmann, ebenfalls noch 300 Euro drauf zu legen, auch wegen seiner familiären Verbundenheit mit Greifswald, weil sein Großvater dort Bahnvorsteher war. Dann fast 200 Menschen beim Moon Run – Laufmützenchefin Christina Kämmerer kommt aus dem Lächeln nicht mehr raus.

Und fragt dennoch wieder, warum die Fußballfans das machen. „So wie du seit Jahren an andere Menschen denkst und mit einem unbändigen Elan ein Motto lebst, für das fast 130 Jahre auch der Klub steht, bei dem der Namensgeber unserer Tourfahrzeuges, Jürgen Klopp, Trainer ist: You’ll never walk Alone“ lautet die Antwort.

Zwei Tage Urlaub als Überraschung

Die Fußballfans und ihr Auto müssten eigentlich abreisen. Laura Isabelle Marisken, auf Dienstreise in Sopot, spielt am Telefon Glücksfee und verlost die Gewinner des Torwandschießens. 8000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz „Leuchtturm“ in Greifswald sind zusammen! Doch plötzlich der Anruf, dass Andre Domke zusammen mit einem „Hardcore -Fußballfan“ die Macher des Kloppocar einladen möchte, noch zwei Tage zu bleiben.

Sie dürfen tatsächlich noch auf die Ostsee schauen und die Füße ins Wasser halten... „Mit diesen unglaublichen Erlebnissen sind wir zu unserem nächsten Prominenten gefahren, zu Peter Maffay und haben von Usedom und diesen unvergesslichen Menschen erzählt. Und wir wissen: Wir kommen wieder, Usedom wird uns nicht mehr los“, versprechen die Mitglieder von „Wir lieben Fußball“.

