Franzburg

Hier stand das drittgrößte Schloss der Pommernherzöge. Die Ausmaße des Zisterzienserklosters Neuenkamp, Begräbnisort von Rügenfürsten, waren gewaltig. 1818 bis 1945 (ab 1928 Franzburg-Barth) gab es den Kreis Franzburg. Die heutige Stadt mit ihren etwa 1200 Einwohnern ohne Ortsteile wirkt sehr ruhig – mancher würde sagen verschlafen. Pittoresk ist wohl eine gute Bezeichnung.

Eine Einkaufsmeile hat die Stadt nicht mehr. Noch bis in die 2000er-Jahre gab es einige Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten in der Ernst-Thälmann-Straße, der früheren Lange-Heer-Straße. Heute stehen viele Häuser leer. Andererseits gibt es an der Thälmannstraße die meisten denkmalgeschützten Gebäude.

Unser Rundgang beginnt am nach der Wende neu gestalteten Markt. Der heutige Sitz des Amtes Franzburg-Richtenberg ist ein geschlossen wirkender Komplex mit schönem Innenhof, das frühere königliche Amt inklusive Amtsgericht. Das einzige aus der Glanzzeit Franzburgs um 1600 stammende Haus, das des Hofmarschalls Cord von Bonow wurde integriert. Erst 1852 entstand der verbindende Teil mit dem Wappen über der Tür.

Das Haus, in dem Martha Müller-Grählert starb

Wir gehen die Thälmannstraße in Richtung des Wappens, das zum 400. Geburtstag der Stadt aufgestellt wurde. Das Haus Thälmannstraße 19/20 wurde 1863 als Waisenhaus für Neuvorpommern und Rügen errichtet. Im Anbau, damals ein Altenheim, starb 1939 die Heimatdichterin Martha Müller-Grählert, die Schöpferin des Liedes „Wenn die Ostseewellen trecken ...“. Daran erinnert eine nur noch schwer lesbare Gedenktafel.

Wir biegen in die Petersstraße ab und gelangen zum Haus der Familie Grießbach an der Wurthstraße. Es ist mit Vogeldarstellungen bemalt, die Wetterfahne ziert eine Schwalbe. „Schwalbenvater“ Grießbach ist Umweltpreisträger des Landes.

Von hier ist es nur ein kleines Stück zur Stadtkirche. In der neugotischen Hülle von 1876/77 steckt der südliche Querhausarm der Kirche des 1231 von Rügenfürst Wizlaw I. gegründeten Zisterzienserklosters. Rügenfürsten wie Wizlaw III., der als letzter seines Geschlechts 1325 starb, wurden hier bestattet. Die Reformation führte zur Auflösung des Klosters. Der erhaltene Rest wurde zur evangelischen Schlosskirche umgebaut. Vom Kloster beziehungsweise dem umfangreichen Schlosskomplex blieb nicht viel.

Hier residierte Pommernherzog Bogislaw XIII.

Steine des Klosters/Schlosses wurden überall in der Stadt vermauert. Erhalten blieb das sogenannte frühere Landratsamt an der Petersstraße. Es wurde ab 1591 durch Kanzler Gützlaff von Rothermund errichtet und nach der Aufgabe der herzoglichen Residenz 1606 laut Dehios Handbuch der Kunstdenkmale zum repräsentativen Amtshaus mit zwei Treppenhäusern umgebaut. In der Literatur ist vom Leibgedinge mit den Ritterstuben die Rede. Das wäre so etwas wie ein Ort für die Frau Bogislaw XIII. und Räume für die pommerschen Adligen. Einige beteiligten sich an der Gründung Franzburg.

Das bis 1925 als Landratsamt genutzte Gebäude diente dann Wohnzwecken. Es ist historisch für Pommern sehr bedeutsam und beherbergt heute eine Galerie. Künftig soll es im teilsanierten Haus auch Wohnungen und eine Pilgerherberge geben. Der Weg von der Kirche hierher führt durch den 2006 angelegten, sehenswerten, ummauerten Klostergarten. Das anspruchsvoll sanierte Wiekhaus an der Mauer, ein um 1850 errichteter Stall, lädt an den Nachmittagen des Wochenendes zur Stärkung ein.

Kein Gedenken an den Stadtgründer

Unser Weg führt zum Platz der Freiheit, dem früheren Bismarckplatz. Hier steht die einstige kaiserliche Post – ein weißer Obelisk zunächst für den eisernen Kanzler. In der DDR wurde er zu einer Art Jugendstein für die sozialistischen Jugendorganisationen umgestaltet. Die von dem früheren Bürgermeister Johannes Rudolph angeregte Erinnerung an Stadtgründer Bogislaw XIII. am Obelisken kam nicht zustande. Eine Tafel erzählt die Geschichte des hier aufgestellten und 3,20 Meter langen Findlings.

Vom Platz der Freiheit geht es über die Schlossstraße zur Straße Am Mühlengrund, vorbei am Stadtpark, hinter der ersten Koppel zweigt ein Pilgerweg Richtung Mönchsquelle ab. Deren heutige Gestaltung geht auf die 400-Jahr-Feier zurück. Wer mag, kann weiter durch die abwechslungsreiche Landschaft Richtung Blinde Trebel wandern. Wir gehen zurück und durch den ab 2002 gestalteten Mühlengrundpark. Ursprünglich befanden sich hier Kleingärten.

Auf dem weiteren Weg biegen wir in die Scheunenstraße Richtung Zu den Hellbergen zum Friedhof ab. Dort beginnt ein Lehrpfad mit zehn Informationstafeln in die Hellberge. Deren erster Teil wurde 1934 unter Schutz gestellt. Man kann zwischen 4,5 und 7,5 Kilometern wählen. Die Hellberge sind Teil der Franzburger Staffel, eines Endmoränenzuges der letzten Eiszeit.

Bahnhofsgebäude wich Einkaufsmarkt

Über Zu den Hellbergen geht es in die Stadt zurück. Für den nachwendischen Einkaufsmarkt von Edeka wurde das Bahnhofsgebäude geopfert. Bis 1945 kamen hier Züge der Stralsund-Tribseer-Eisenbahn und bis zur Jahreswende 1968/69 Züge der Franzburger Südbahn an. Der Lokschuppen ist noch da. An der Ecke Thälmannstraße/Zu den Hellbergen steht das frühere Verwaltungsgebäude der 1884 gegründeten Kreiskrankenkasse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter (ab 1914 Landkrankenkasse). In der DDR wurde es als Kinderheim genutzt.

Wir gehen die Promenade, die Umgehungsstraße, zu einem früheren Bildungskomplex Richtung Garthofstraße. Als erstes Gebäude wird die erst 1928 eingeweihte frühere Stadtschule erreicht. Sie steht leer, laut Bürgermeister Helmut Holder laufen aber hoffnungsvolle Verhandlungen mit einem Investor. 2000 bis 2010 nutzte das Staatliche Amt für Umwelt und Natur das 1907 für die Präparanden(Vorbildungs-)anstalt für spätere Lehrer errichtete Internatsgebäude Ecke Garthofstraße. Hier soll die Amtsverwaltung einziehen, so Holder. Die Verhandlungen für den Kauf stünden vor dem Abschluss.

Hoffnung auf Investitionen in leer stehende Schulen

1908/09 wurde das Lehrerhaus errichtet. Auf der anderen Seite der Promenade steht das frühere Mädchenheim. Diese Gebäude sind bewohnt. Das nach der Wende eröffnete Johannes-Bugenhagen-Gymnasium des Kreises Stralsund bzw. Nordvorpommerns wurde 2008 geschlossen und zwei Jahre später zwangsversteigert. Laut Holder gibt es viele Interessenten, die das Haus erwerben möchten, um zum Beispiel Seniorenwohnungen einzurichten. Eine Stele von 1994 erinnert an die Namensverleihung, ein Gedenkstein an die 1914 bis 1918 Gefallenen des Lehrerbildungsseminars. Hier wurden Volksschullehrer ausgebildet. Es war 1853 von Greifswald nach Franzburg gezogen.

Der große Backsteinbau war 1875 für das Lehrerbildungsseminar errichtet worden. 1922 zog die einzige vorpommersche Aufbauschule ein, die Spätstarter zum Abitur führte. In der DDR wurden im Haus ab 1964 Kindergärtnerinnen in einer pädagogischen Schule ausgebildet. Unser Rundgang führt über die Garthofstraße zurück zum Markt. Den Richtenberger See sparen wir für einen anderen Freizeittipp auf.

Von Eckhard Oberdörfer