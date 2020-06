Knappe Vorräte: Greifswalder Uni-Medizin benötigt Blutspenden 

Greifswald

In den vergangenen Wochen hatte René Elsner andere Dinge im Kopf als Blutspenden. Der 54-Jährige arbeitet in einer Wohnstätte in Schlatkow, wo er behinderte Menschen betreut. „Da die Behindertenwerkstätten wegen Corona geschlossen sind, benötigten unsere Bewohner deutlich mehr Zuwendung“ berichtet der passionierte Blutspender.

„Und ehrlich, wegen Corona habe ich mich auch nicht getraut zur Blutspende zu kommen, um unsere Bewohner zu schützen.“ In der vergangenen Woche erhielt Elsner dann einen Anruf aus der Uni-Medizin. Sein Blut werde dringend benötigt, so eine Mitarbeiterin. Ob er nicht kommen möge. Elsner ließ sich nicht lange bitten. Ende der vergangenen Woche ließ er sich das erste Mal Blut abzapfen.

Spenderzahlen sinken, OPs steigen

Nach den Pfingstfeiertagen sind die Blutvorräte im Klinikum deutlich geschmolzen. „Wir hatten nur noch Blutkonserven für ein bis zwei Tage“, sagt Ulf Alpen vom Blutspendedienst. Deshalb griffen die Mitarbeiter zum Telefonhörer, um regelmäßige Spender zum Aderlass zu bewegen. Doch das Problem sei mit dieser Aktion dauerhaft noch nicht entschärft.

Spenden reichen nur für Grundversorgung und Notfälle

Dass die Blutreserven knapp sind, hat mehrere Gründe. Zum einen seien die Spenderzahlen mit dem Ausstieg aus dem Lockdown deutlich zurückgegangen, so Alpen. Zum anderen benötigen die Krankenhäuser wieder mehr Blut, weil sie damit begonnen haben, planbare Operationen, die wegen der Corona-Krise verschoben wurden, nun nachzuholen.

„Wir können derzeit mit 50 bis 60 Spenden pro Tag gerade knapp die Grundversorgung und Notfälle absichern“, so Alpen. Für eine stabile Versorgung der Kliniken in Greifswald, Wolgast und Karlsburg würden aber täglich zwischen 60 und 80 Spenden pro Tag benötigt.

Menschen organisieren Alltag

Dass Spender jetzt nur spärlich kommen, führt Alpen darauf zurück, dass die Menschen nach der Rücknahme der Beschränkungen zunächst mit der Organisation ihres Alltags beschäftigt sind. Denn während des Lockdowns sei die Spendebereitschaft enorm gewesen.

„Wir haben an einigen Tagen bis zu 100 Menschen gezählt.“ Die Menschen hatten Zeit, wollten helfen und sahen eine Blutspende auch als Abwechslung in dem tristen Alltag an. „Wir sollten uns jetzt auch weiter solidarisch zeigen“, so Alpen.

Warten mit Abstand

Der Blutspendedienst hat alles getan, damit sich Spender sicher fühlen. Wer Blut spenden will, muss sich weiterhin telefonisch anmelden und einen Termin vereinbaren. „Damit wollen wir Staus vermeiden.“ Um die Abstandsregelungen einzuhalten, wurden im Wartesaal von den 30 Sitzgelegenheiten 18 weggeräumt und die verbliebenen Stühle auseinandergerückt.

Mitarbeiter und Blutspender tragen Mund-Nasen-Schutz. Eine Extra-Kraft desinfiziert nach einer Spende gründlich den Spendesessel, um Schmierinfektionen zu vermeiden. „Unsere Mitarbeiter und auch die Spender finden die Maßnahme sehr gelungen“, so Alpen. Für die Spender verkürzen sich die Wartezeiten und das Team habe mehr Planungssicherheit.

Ab Juli wieder samstags geöffnet

Pro Stunde seien unter diesen Bedingungen maximal 12 normale Spenden möglich, bei Plasmaspenden seien es maximal vier Spenden. Rote Blutkörperchen, und darum geht es bei den meisten OPs, sind mit dem in Greifswald verwendeten Beutelsystem sieben Wochen haltbar.

In Vorpommern liegt die Spendenbereitschaft mit sechs bis acht Prozent der Bevölkerung über dem Bundesdurchschnitt mit drei bis vier Prozent. In Greifswald werden derzeit vor allem die „Allerwelts-Blutgruppen“ 0 und A gesucht. Die meisten Patienten, die auf eine Blutkonserve angewiesen seien, hätten auch Blut dieser Gruppen.

Keine Ansteckungsgefahr für Empfänger

Auf Sars-CoV-2 werden Spender nicht getestet, dafür aber auf Krankheiten, die über das Blut übertragen werden wie Hepaitis B, C und E, Syphillis, HIV, Parvovirus, und das West-Nil-Virus. Bislang gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass Corona über das Blut übertragen wird. Deswegen könnten sich Empfänger auch sicher sein, dass sie sich nicht über ein Blutkonserve anstecken können, so Alpen.

Sollten die Lockerungen so fortgesetzt werden, will die Blutspende ab Juli wieder Samstagstermine anbieten. Der erste Samstagstermin ist für den 4. Juli geplant. Übrigens können sich Blutspender, wenn sie es wollen, bei der Spende in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei typisieren lassen.

Telefonische Terminvergabe Blutspende: Unimedizin Greifswald 03834–865478

Von Martina Rathke