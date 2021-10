Greifswald

Dafür kommen Urlauber und Einheimische nach Wieck: Um Fischbrötchen direkt an der Kaikante zu essen, Fisch aus eigenem Fang zu kaufen. Doch das Fischbrötchen wird teurer – wie viel Kundinnen und Kunden im kommenden Jahr aber für den Leckerbissen aus Hering, Zwiebel und Salat auf den Tisch legen müssen, steht noch nicht fest. „Dass es teurer wird, davon gehen wir alle aus. Die Preisentwicklung kann aber keiner genau voraussehen“, sagt Björn Michalak, Fischer und Vorsitzender der Fischereigenossenschaft „Greifswalder Bodden“ in Wieck.

Es ist eine direkte Folge der Quotensenkung für Hering und Dorsch in der westlichen Ostsee: Deutsche Fischer dürfen 2022 insgesamt noch 435 Tonnen Hering aus der westlichen Ostsee holen, vom Dorsch dürfen noch 104 Tonnen in den Netzen landen – als Beifang. Im Vorjahr war es noch das Doppelte beim Hering und beim Dorsch etwa das Achtfache, aber die Quoten sinken seit Jahren. Die Entscheidung traf der EU-Ministerrat, weil die Fischbestände in der Ostsee stark bedroht sind und sich in den kommenden Jahren durch weniger Fischerei erholen sollen.

Genossenschaft setzt auf Veredelung

Für die Wiecker Fischer bedeute das eine Menge von 1,5 Tonnen pro Fischer – insgesamt sechs fahren im kommenden Jahr noch auf die Ostsee, einer verlässt nach diesem Jahr laut Michalak den Hauptberuf als Fischer. Die Herausforderungen für die letzten Fischer Greifswalds werden kaum kleiner. Der Nachwuchs fehlt, die Zukunftsperspektive schrumpft. Wie wollen sie dennoch überleben?

„Veredeln, veredeln, veredeln. Wir können überleben durch die eigene Vermarktung in der Genossenschaft. Es geht nur dadurch – etwas anderes funktioniert nicht mehr“, sagt Björn Michalak. Heißt, dass der Fang vor Ort zu Filets verarbeitet wird, dass aus Hering Salz- und Brathering gemacht wird, Fisch in die Räucherei wandert und die Produkte im Restaurant der Genossenschaft verkauft werden.

Personal für Verarbeitung fehlt

Man wolle nur so viel fangen, dass man es selbst verkaufen kann und möglichst nichts an den Großhandel abgeben muss, so Michalak. Das gelte nicht nur für den Hering, den Brotfisch der hiesigen Fischer. „Für den Barsch bekommen wir im Verkauf hier gutes Geld, aber vom Großhandel weniger.“ Mit anderen Arten, wie Scholle oder Zander, müssen die Fischer versuchen, sinkende Einkünfte beim Hering auszugleichen. Die Quote für die Scholle wurde durch den EU-Ministerrat um 25 Prozent auf 720 Tonnen für alle deutschen Fischer erhöht.

„Es kommt immer darauf an, welche Saison gerade ist. Wir müssen immer wieder das Beste daraus machen. Die Flundern beispielsweise werden gesäubert und geräuchert“, sagt Michalak. Die Kundinnen und Kunden wollen am liebsten küchenfertige Produkte kaufen, worauf die Fischer reagieren.

Für noch mehr Verarbeitung und Veredelung fehle aber schlicht das Personal – eine Stellenanzeige bleibe seit Wochen unbeantwortet, sagt Michalak. Über 20 Mitarbeiter hat die Genossenschaft heute. Die Anschaffung einer Maschine, um Konserven mit heimischem Hering herzustellen, wie es Fischer auf der Insel Hiddensee vormachen, koste eine fünfstellige Summe. Zweifelhaft, ob sich diese Investition angesichts immer weniger Fischer rechnen würde, sagt Michalak.

Was sie nicht fangen können, aber Kunden wollen, müssen die Wiecker Fischer zukaufen. Lachs aus der Zucht in Norwegen zum Beispiel oder Aal aus irischen Beständen – auch Dorsch, der in der Gaststätte nachgefragt wird.

Matjes meistens aus der Nordsee

Das Matjesbrötchen, das Urlauber und Einheimische an der Ostseeküste verspeisen – meist liegt in ihm ein Hering aus der Nordsee, auch in Wieck. Manche hergestellt in der Region, zum Beispiel in Spandowerhagen bei Freest. Darauf setzt auch Heinz-Jürgen Kowalek, dem der Imbiss mit Kneipe „Reusenhaus“ gehört. Fischbrötchen mit Matjes, Bismarck- oder Brathering und Lachs stehen dort auf der Karte. „Wenn sich die Ware insgesamt verknappt, dann wird es wahrscheinlich teurer“, blickt er voraus. Wie viel Hering aus der Nordsee gefangen werden darf, legt die EU im Dezember fest.

Die Herkunft der Ware spiele vor allem für jüngere Kundinnen und Kunden eine Rolle, beobachtet Ehefrau Beate Kowalek, wenn sie hinter der Kasse steht. „Manche wollen dann den Fisch nicht mehr kaufen und stören sich daran, wenn er zugekauft wird“, sagt sie. Die Fischer und Fischverkäufer aber geben nicht auf: „Irgendwie muss es immer weiter gehen“, sagt Björn Michalak.

Von Christopher Gottschalk