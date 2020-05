Knirpse trotzen Corona: 200 Mut-mach-Bilder am Kinderzaun in Greifswald

Greifswald

Anlass war im März der Ausfall der beliebten „ Busschule“: Weil sich die künftigen Abc-Schützen aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr wie geplant live auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel vorbereiten konnten, riefen die Stadtwerke Greifswald zur Malaktion auf.

Es sollte ein Zeichen der Hoffnung und ein Angebot besonders für jene Familien sein, die es in dieser Zeit nicht leicht haben. Als Dankeschön offerierte das Unternehmen den Lütten orangefarbene Beutel mit Malheften und Stiften, die am Stadtwerkezaun auf die kleinen Künstler warteten. Fortan hieß er nur noch „ Kinderzaun“.

Anzeige

Hunderte Spielzeuge abgeholt

„Die Resonanz war sehr groß“, sagt Unternehmenssprecherin Steffi Borkmann. 400 Kinder seien auf diese Weise erreicht worden. Sie machten sich ans Werk und malten wunderschöne Mut-mach-Bilder mit Motiven, die ihnen in den Sinn kamen: bunte Regenbogen und gelbe Sonnen, Herzen mit Sprüchen, Comicfiguren, das Freizeitbad und anderes mehr.

Weitere OZ+ Artikel

Die Ergebnisse kann jeder Passant der Gützkower Landstraße nun bewundern. „Unsere Azubis haben 200 Bilder foliert und mit Kabelbindern am Zaun befestigt“, so Borkmann. Dazu habe es immer wieder mal kleine Werbegeschenke gegeben: kuschlige Schäfchen, Sonnenbrillen, Taschenlampen oder Seifenblasendosen.

Der Kinderzaun der Stadtwerke in der Gützkower Landstraße. Quelle: HGW

Geschenke auch in anderen Orten

Doch nicht nur die Busschule der Verkehrsbetriebe, ein Unternehmen der Stadtwerke, fiel wegen der Corona-Krise aus. Manche Party, wie etwa das Greifswalder Fahrradfest, blieb ungefeiert. Auch die Mitarbeiter des Freizeitbades, das ebenfalls zu den Stadtwerken gehört, bedauerten den Ausfall vieler Kindergeburtstage und -schwimmkurse im Haus.

Als Trost standen deshalb im April immer wieder kleine Geschenke vor dem Eingang des Freizeitbades zur Abholung bereit, die vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Mal waren es kleine gelbe Gummi-Entchen, mal Wasserbälle oder Wasserpistolen und Frisbeescheiben.

Der Kinderzaun der Stadtwerke. Quelle: HGW

„Wir waren aber auch an anderen Orten, um Kinder zu erfreuen“, sagt Steffi Borkmann. Zusammen mit dem Jugendhaus & Kulturzentrum „Peenebunker“ sei beispielsweise ein „ Kinderzaun“ in Wolgast organisiert worden, an dem 100 Kinder Ausmalhefte und Stifte kostenfrei mitnehmen konnten.

In Anklam wurde ein solches Angebot am Zaun des Vorpommerschen Fußballklubs eingerichtet, in Gützkow an der Peenetalschule. Auch die Kinder in Grimmen und Demmin kamen auf diese Weise in den Genuss von Aktionsgeschenken.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von ph