„Inseln“ im Greifswalder Stadtteil Schönwalde II

„Die Ausschreibungen laufen“, informierte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) auf der Sitzung des Bauausschusses zum Stand der Arbeiten für den Ausbau des Knotens Ernst-Thälmann-Ring / Makarenkostraße in Schönwalde II. Die geplanten Kosten liegen bei 1,7 Millionen Euro.

„Das wird ein hervorragender Knotenpunkt“, fasste der Vorsitzende, Jürgen Liedtke ( CDU), die Debatte nach der Vorstellung der endgültigen Planung durch Roland Hörnke vom Neubrandenburger Ingenieurbüro SKH zusammen. So gibt es unter anderem bessere Bedingungen für Radfahrer, einen weitgehend gefahrlosen Weg zur Erich-Weinert-Grundschule und dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer sollen hier künftig sicherer unterwegs sein. Mit dem Schönwaldecenter und dem Penny-Markt gibt es weitere Einrichtungen, die viel Verkehr erzeugen. Eine Lichtsignalanlage ist nicht vorgesehen. Künftig gilt aber in diesem Bereich Tempo 30.

Kreisverkehr hätte Parkplätze gekostet

Schon länger Geschichte ist der zunächst favorisierte Bau eines Kreisverkehrs, weil dafür am Thälmannring über 50 Pkw-Stellplätze verloren gegangen wären. Aktuell setzen die Planer auf lang gezogene Mittelinseln in der Makarenkostraße und im Ernst-Thälmann-Ring, die zugleich Querungshilfen für Fußgänger sind, und die Geschwindigkeit dämpfen sollen. Um sie bauen zu können, müssen im Bereich des Knotenpunktes die Straßen zum Teil verbreitet werden. „Wir werden dafür die Bordsteine verschieben“, erläuterte Roland Hörnke. Außerdem sollen die Mittelstreifen gestaltet werden. Vorhandene Bäume im Bereich des Knotenpunktes würden geschont. Nach dem Umbau gibt es in Schönwalde II mehr Grün als jetzt. Schmalkronige Zierkirschen und Winterlinden werden zur Ergänzung gepflanzt.

Radfahrer haben die Wahl zwischen Straße und Gehweg

Auf dem Ernst-Thälmann-Ring wird es Radfahrstreifen geben. Sie beginnen bereits an der Kreuzung mit der Anklamer Straße. Eine Benutzungspflicht für diese gibt es indes nicht. „Wer will, kann auch den vier Meter breiten Gehweg mit seinem Rad benutzen“, so Hörnke. So ist es bekanntlich auch im Thälmannring in Schönwalde I. Diese Lösung kommt den unterschiedlichen Überzeugungen zur Sicherheit der Radfahrer auf Fahrbahnen entgegen, über die in der Vergangenheit viel diskutiert wurde.

Außerdem sollen künftig rote Markierungen an der Einfahrt zum Schönwaldecenter die Verkehrsteilnehmer auf mögliche Gefahren an dieser Stelle hinweisen. Auch im weiteren Verlauf des Thälmannrings sind Radschutzstreifen als Alternative zum Gehweg vorgesehen.

Neue Bänke und Papierkörbe

In der Makarenkostraße haben Radfahrer ebenfalls die Wahl: Sie können auf der Straße oder dem Bürgersteig fahren. Die Planer haben auch die Kritik berücksichtigt, dass sich Radfahrer beim Passieren von Bushaltestellen nicht sicher fühlen. „Sie können nun an den Wartehäusern auf den Gehweg fahren“, erläuterte Hörnke. Außerdem werde es 50 Zentimeter breitere Busbuchten geben. Ferner ist im Bereich der Schulen die Aufstellung zweier neuer fester Wartehäuschen geplant.

„Wir werden auch neue Papierkörbe aufstellen“, kündigte der Planer an. „Außerdem ist das Aufstellen von Bänken für ältere und jüngere Menschen geplant.“ Neue Straßenlampen gehören ebenfalls zum Konzept. Alle vier Bushaltestellen werden optimiert.

Dem Vorschlag von Ausschussmitglied Ulrich Bittner (Grüne) in der Makarenkostraße im Bereich der Bushaltestelle an der Mittelinsel ein Überholverbotsschild zum Schutz der Radfahrer aufzustellen, erteilte Hörnke eine Absage. „Es gilt die Straßenverkehrsordnung“, erinnerte der Planer. „Das bedeutet, dass ein Abstand von einem Meter zum Radfahrer eingehalten werden muss. Das heißt, das Auto darf an dieser Stelle nicht überholen.“ Für Jörn Kasbohm (Linke) ist klar: „Wir müssen unsere Autofahrer ein bisschen mehr erziehen.“

So soll die Einmündung der Makarenkostraße in den Ernst-Thälmann-Ring künftig aussehen Quelle: Benjamin Barz

Von Eckhard Oberdörfer