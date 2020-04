Kochen mit Konserven: Greifswalder Koch verrät Rezeptidee in der Corona-Krise

Greifswald

Es ist Zeit für Klassiker in der Küche. Während wegen Verboten in der Coronakrise Restaurants leer bleiben und viele Menschen ihre Küchenvorräte mit haltbarer Konservennahrung aufgestockt haben, bleibt die Frage: Wie lecker kochen mit einfachen Zutaten?

Adolf Ralf Gielow, Koch im Greifswalder Restaurant Poro, kennt die Antwort. „Aus Linsen aus der Dose können Sie am besten einen Linseneintopf kochen“, sagt der 27-Jährige. Kassler passe sehr gut dazu und macht den Anfang des Gerichts. Wer auf eine fleischlose Ernährung setzt, hält sich stattdessen an knackiges Gemüse wie Karotten oder Sellerie, das angebraten und zum Schluss dazugegeben wird.

Linsen, Gemüse und Kassler

Ähnliches gelte für Tofu, sagt Gielow. „Das könnte man vorher anbraten und am Ende über den Eintopf geben. Brät man es an und lässt es mitkochen, zerfällt es zu früh.“ Nun zum Fleisch: Der Kassler wird in Würfel geschnitten und in Butter zwei bis drei Minuten angebraten. „Das Fett in der Butter ist Geschmacksträger und gibt einen leicht nussigen Geschmack“, so der Koch.

Dann kommen die Linsen dazu, in diesem Fall braune Linsen einer Supermarkteigenmarke für 89 Cent pro Dose. Die vorgekochten Hülsenfrüchte samt Flüssigkeit zum Kassler kippen und aufkochen. „Das Linsenwasser kann man mitkochen, weil es bereits einen Eigengeschmack hat.“ Dazu Gemüse wie Möhren schnippeln und zum Eintopf geben. „Zum Schluss wird das Gericht mit Salz und Pfeffer gewürzt, außerdem gehört Essig dazu. Man kann zum Beispiel fünfprozentigen Apfelessig nehmen und mit einem Teelöffel davon anfangen und nach Geschmack weiter würzen.“

Kleine Besetzung hält Restaurant am Laufen

Als Beilage würden Kartoffeln gut harmonieren und ein weiterer, simpler Klassiker. „Nehmen Sie Brot nach ihrem Geschmack und streichen Sie etwas Butter darauf“, empfiehlt Koch Gielow zum Abschluss. Wann die Landesregierung unter Manuela Schwesig ( SPD) die angeordneten Restaurantschließungen aufhebt, ist derzeit völlig unklar. Mindestens bis zum 20. April werden sie andauern. Für Betroffene wie Adolf Ralf Gielow bedeute das derzeit auch Eintönigkeit in der Küche.

Als Koch käme die Kreativität derzeit zu kurz, weil die Karte auf den Mittagstisch und die Belieferung einer Tageseinrichtung reduziert ist. In einer kleinen Besetzung arbeite das Poro, sagt Betreiber Thomas Schmidt. Alle Servicekräfte sitzen zu Hause. Der Betreiber hoffe, dass nach dem Ende der Beschränkungen zahlreiche Kunden zurück in das Lokal kommen. „Wie es genau läuft für die Gastronomen nach der Krise? Man weiß es nicht.“ Es gelte zunächst, den Stand von vorher wieder aufzubauen.

Für Kunden des Poro bleibt die Möglichkeit, sich von Montag bis Freitag eines von zwei Mittagsgerichten vor Ort abzuholen. Telefonbestellung unter 03834/871 69 02 entweder am Vortrag oder 8 Uhr morgens am Wunschtag. Die Karte ist online unter www.poro-greifswald.com einsehbar.

Von Christopher Gottschalk