Kölpinsee

Fünfzehn Monate Pandemie haben dem Ensemble von Klassik am Meer alles an Optimismus und Durchhaltevermögen abverlangt. Und dann kam auch noch der Umstand hinzu, dass die marode Holzkonstruktion des Koserower Kirchendaches eine Sanierung und den Umzug in eine andere Spielstätte zwingend notwendig machte. Nun scheint sich alles in Wohlgefallen aufzulösen, die Spielzeit nach der Vorjahrespause kann wie geplant am 9. Juli starten. Und zwar zum allerersten Mal im benachbarten Kölpinsee, wo Hotelier und Kulturliebhaber Gerd Schulz dem Schauspiel-Event, das Jahr für Jahr Gäste aus ganz Deutschland anzieht, kostenlos Asyl einräumt.

„Ich mache das wirklich gern, denn ich bin der Überzeugung, dass ganz Usedom von der Klassikreihe profitiert, weil sie Einheimischen wie Touristen etwas ganz Besonderes zu bieten weiß“, erklärt Schulz seine Haltung. Nach mehreren Gesprächen mit dem Organisations-Chef Jürgen Kern sowie dem Regisseur und Vereinsvorsitzenden Philip Tiedemann wurde inzwischen der Bernsteinsaal abgetrennt, so dass im Sommer sowohl Theater gespielt als auch Hochzeit gefeiert werden kann.

Platz für Theater und Hochzeit

„Wir sind aber intensiv darum bemüht, dass es keine Parallelveranstaltungen gibt, so dass eventuelle Störungen von vornherein vermieden werden“, kündigt der Hotelchef an. Sehr zur Freude der Akteure des Schauspielfestes, die sich nun angesichts sinkender Inzidenzzahlen und regierungsseitig verkündeter Lockerungen mit Hoffnung und voller Tatendrang an die Proben in Berlin gemacht haben.

Unter der künstlerischen Leitung des erfolgreichen Regisseurs Philip Tiedemann (unter anderem Burgtheater Wien) erarbeiten sie seine Inszenierung von George Taboris bitterböser Farce „Mein Kampf“. Kaum vorstellbar, dass irgendein Stück besser in die politische Landschaft der Gegenwart passen würde. Das mag man bedauern, doch bietet es Theater und Publikum gleichermaßen die Chance, sich einzumischen, Position zu beziehen und allem, was intolerant, rassistisch und rechtsextremistisch daherkommt, die Stirn zu bieten. Tiedemann folgt dabei offensichtlich der Überzeugung Taboris, dass es in diesem Stück gleichermaßen um Hitler und seinen Juden wie um Liebe in jedweder Fassung geht.

Ufa-Stars trafen sich in der „alten Seerose“

Dass 2021 an insgesamt 13 Abenden ausgerechnet an diesem Kölpinseer Standort gespielt wird, weiß Gerd Schulz auch mit historischen Parallelen in Verbindung zu bringen. Immerhin war die „alte Seerose“ der beliebte Urlaubs- und Feiertreffpunkt namhafter Ufa-Stars: Lilian Harvey, Willi Fritsch und Hans Söhnker spannten hier aus und trafen sich mit Kollegen wie Bewunderern der Stars. „Hier gab es schließlich auch Berührungspunkte mit Wernher von Braun und anderen namhaften Persönlichkeiten der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, die es Überlieferungen zufolge mit Gästen, Freunden und Partyliebhabern ordentlich krachen ließen“, weiß Schulz.

Sein Ansatz im veränderten gesellschaftlichen wie politischen Umfeld: Im neuen Hotel direkt am Strand sollte es neben kulinarischen Feinheiten auch geistige Genüsse geben, um die Erholung inmitten der Natur rundum perfekt zu machen. So fing Schulz mit kleinen Formen, wie Kabarett und Liedermachern, an, nach der Errichtung des Bernsteinsaals wurde es einige Nummern größer: Hier spielten die Puhdys und Sportfreunde Stiller, sang Jocelyn B. Smith, gastierten City und Karussell. Innerhalb kurzer Zeit hatten das Haus und sein Hausherr den Ruf weg, auch eine vorzügliche Kulturstätte zu sein.

Namhafte Mimen im Einsatz

Und nun also klassisches Schauspiel, für das in diesem Jahr wieder namhafte Mimen auf die eigens gebaute Bühne steigen werden: Krista Birkner, Stephan Bürgi, Oliver Nitsche, Oliver Seidel und Fabian Stromberger. Lediglich die Besetzung der Rolle des nicht ganz unwichtigen Huhnes ist noch offen. Doch auch dafür soll es im gastgebenden Ort eine Lösung geben, heißt es mit hintergründigem Lächeln. Ergänzt wird der Spielplan durch sechs Soloabende, unter anderem mit Carmen-Maja Antoni und Peter Bause.

Infos zum Ticketverkauf: Ab sofort können Karten auf der Internetseite klassik-am-meer.de oder mit einer Mail an karten@klassik-am-meer.de reserviert werden. Für Rückfragen stehen Mitarbeiter donnerstags und freitags, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr, unter der Rufnummer 0177 88 00 149 zur Verfügung.

Von Steffen Adler