Greifswald

Dass sich ein Niederländer für Moore interessiert, ist naheliegend. Schließlich liegen weite Teile des Landes unterhalb des Meeresspiegels, sorgen Pumpen und Deiche dafür, dass Dörfer und Ackerflächen nicht unter Wasser stehen. Anstatt Landstriche trockenzulegen, geht der im niederländischen Liessel geborene Moorforscher Hans Joosten einen gegensätzlichen Weg. Mit seinem Leitspruch „Moor muss nass“ hat er seit 1996 viele Greifswalder Studentengenerationen geprägt. Es ist eine These mit Sprengkraft.

Nach der Preisvergabe schon wieder im Moor

Am Sonntag erhielt der 66-jährige Professor für seinen Kampf um nasse Moore den Deutschen Umweltpreis und damit eine der höchstdotierten Auszeichnungen dieser Art in Europa. Das Preisgeld in Höhe von 500 000 Euro teilt er sich mit der Frankfurter Artenschützerin Katrin Böhning-Gaese. „Es war praktisch die größte Feier, die ich seit Corona miterlebt habe“, erzählt er augenzwinkernd via Skype aus einem Hotelzimmer heraus. Nach der Preisverleihung in Darmstadt ist der Moorforscher – seit diesem Jahr emeritiert – schon wieder zum nächsten Moorprojekt und von dort zu einem Moorkongress in den Niederlanden unterwegs.

Ein Mann mit verrückten Ideen

„Hans Joosten ist jemand, der den Konflikt nicht scheut“, beschreibt Greta Gaudig ihren einstigen Lehrer an der Uni. Die Leiterin des Greifswalder Moorcentrum gehört zur ersten Studentengeneration, die Joosten prägte. Hartnäckig sei er, konsequent in der Sache, humorvoll, jemand mit verrückten Ideen. Eine seiner Verrücktheiten: nasse Moore für die Landwirtschaft zu nutzen. Joosten prägte den Begriff der „Paludikultur“ (nasse Landwirtschaft). Moornutzung und Wiedervernässung, so seine Idee, müssen kein Widerspruch sein.

„Konflikte müssen gelöst werden“

Moore als CO2-Speicher – davon ist der Moorforscher überzeugt – sind der Turbo, um den Klimawandel zu verlangsamen. Mehr noch als Wälder können sie das klimaschädliche Gas binden. „Will Deutschland die Pariser Klimaziele einhalten, müssen alle trockengelegten Moore wiedervernässt werden“, so der Forscher. Insgesamt 1,5 Millionen Hektar in einem dicht besiedelten Land zwischen Küste und Alpen, etwa 50 000 Hektar pro Jahr. „Das bringt Konflikte mit sich und die müssen gelöst werden“, sagt Joosten.

Schon in seiner Jugend scheute er sich nicht, anzuecken. 1976 unterstützte Joosten seinen Vater, der sich als Kommunalpolitiker gegen die weitere Abtorfung des Deurnesche Peel einsetzte. Zwei Jahre später gründete er in seiner Heimatregion mit Mitstreitern die radikale Werkgroep Behoud de Peel, um dort die landwirtschaftliche Nutzung zu beenden.

Joosten provoziert

Mit seinen Forderungen provoziert Joosten noch heute die konventionelle Agrarwirtschaft und CDU-Politiker. Philipp Amthor sah Vorpommern bereits absaufen und zog auf Wahlplakaten mit Gummistiefeln gegen die Wiedervernässung in den Kampf. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) stemmte sich noch im Sommer gegen eine bundesweite Moorschutzstrategie. Dieses Projekt liegt nun in den Händen der neuen Bundesregierung – mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Beteiligung der Christdemokraten.

Stiftungsgründung mit dem Preisgeld

Mit dem Deutschen Umweltpreis erhält der Moorforscher neben der Anerkennung seiner Arbeit auch 250 000 Euro Preisgeld. Kohle für die Moore? „Ja, klar doch“, sagt Joosten. Zusammen mit seiner Frau will er eine Stiftung gründen und die Moorbibliothek in Greifswald – mit 25 000 Bänden bereits jetzt die weltweit größte ihrer Art – ausbauen. Für dieses Projekt hat er den alten seit Jahren leerstehenden quecksilberbelasteten Chemie-Hörsaal der Uni Greifswald gekauft. „Eine Stiftung ist steuer- und fördertechnisch notwendig, um die Menge Geld zusammenzubekommen, die erforderlich ist, um den Hörsaal umzubauen.“

Seine Idee: das gesamte aktuelle und historische Wissen über Moore an einem Standort in der Welt zusammenzuführen. Bereits jetzt lägen in der Moorbibliothek Bücher, die man woanders nicht finde, sagt er. Vor kurzem gingen alle Schriften und Notizen des britischen Moorforschers Dicky Clymo nach Greifswald. Der 87-Jährige war der erste Forscher, der Methan aus Mooren gemessen hat. „Es wird ein zentraler Platz, wo der Reichtum der Wissenschaft gesammelt ist und man etwas findet, was man nicht sucht.“

Von Martina Rathke