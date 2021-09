Erleichterung an der Kollwitzschule in Greifswald: Die 24 Erstklässler dürfen ihre Quarantäne nun doch verkürzen – und müssen nicht zwei weitere Wochen in Isolation verbringen. Das hat das Gesundheitsamt entschieden. Eine Mutter hatte zuvor einen verzweifelten Hilferuf gesendet. Wie es nun mit den Kindern weitergeht.