Greifswald

Grüner Strom aus der Steckdose für eine umweltfreundliche, emissionfreie Mobilität? Das Argument scheint zunächst überzeugend, sollte uns aber nicht den Blick auf die Realität verkleistern. Auch Elektromobilität belastet die Umwelt, selbst dann, wenn der Ladestrom aus grünen Quellen kommt. Für die Herstellung der Batterien wird Lithium benötigt. Neben Australien gehören Chile, Argentinien, China und Simbabwe zu den Ländern mit dem höchsten Lithium-Abbau. Das Leichtmetall, gewonnen aus Sole oder Festgestein, ist ein endlicher, nicht erneuerbarer Rohstoff.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Kommentar: In die Zukunft investieren

Greifswald: E-Fahrzeuge elektrisieren nur wenige Autofahrer

Schon das ist ein Problem und widerspricht – streng genommen – dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Wer garantiert zudem, dass der in Schwellenländern geförderte Rohstoff nicht in Kinderarbeit produziert wird und bei der Förderung Umweltstandards eingehalten werden? Darüber hinaus verschlingt die Akku-Herstellung viel Energie. Halbwegs umweltgerecht ist sie nur dann, wenn die Batterien-Produktion ausschließlich mit Ökostrom erfolgt. Hinzu kommt die bislang weitgehend noch ungeregelte Entsorgung von verunfallten E-Autos. Ein Problem ist auch, dass unsere Feuerwehren nicht für die Löschung brennender E-Autos gerüstet sind... viele offene Fragen also! Wer ein E-Auto fährt, sollte deshalb nicht nur die emissionsfrei gefahrenen Kilometer preisen.

Von Martina Rathke