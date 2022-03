Greifswald

Der Schock muss tief sitzen. Seit Jahren wird das neue Schulzentrum am Ellernholzteich geplant. Ein Prestigebau für die Stadt, und ein notwendiger obendrein. Die Kosten für den Bau waren von Anfang an hoch angesetzt. Doch nun drohen sie zu explodieren. 70 Millionen Euro für eine Schule! Dazu die Verzögerungen, die weiteren Ärger ankündigen. Doch wieso sollen die Schülerinnen und Schüler darunter leiden? Sie brauchen das Schulzentrum. So schnell wie möglich, so gut ausgestattet wie möglich.

Doch wo will die Politik sparen? In der Schulausstattung, und bei den sauberen Energien, bei der Erdwärmepumpe und den Solaranlagen, die für den Bau geplant sind. Und wofür? Alles für zwei Millionen Euro weniger.

Ein Tropfen auf den heißen Stein und ein fatales Zeichen für die Kinder und alle, die in den letzten Tagen und Wochen hören, wie wichtig die Energiewende ist.

Von Philipp Schulz