Greifswalds Kulturszene bereitet sich auf die möglicherweise bald anstehenden strengeren Corona-Regeln vor. Sobald die Ampel an drei aufeinanderfolgenden Tagen von Gelb auf Orange schaltet, dürfen nur noch Geimpfte und Genesene Veranstaltungen in Innenräumen besuchen.

Gute Buchungslage im Theater

Wie sich das auf die Besucherzahlen im Theater Vorpommern auswirken wird, kann Intendant Ralf Dörnen nicht abschätzen. „Wir müssen sehen, wie die Leute reagieren, ob viele kommen oder niemand“, so Dörnen. Derzeit seien alle Aufführungen des Theaters bis Ende Dezember sehr gut gebucht. Im Großen Haus dürfen 200 statt 400 Personen Platz nehmen. Die Maske muss bis zum Platz getragen werden.

Bei 2G-Pflicht ab Ampelfarbe Orange fallen Privilegien weg

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verkündete am Freitag, dass bei der 2G-Verpflichtung ab Ampelstufe Orange strengere Regeln gelten. Beim derzeitigen 2G-Optionsmodell muss in Innenräumen keine Maske getragen werden und es müssen keine Mindestabstände eingehalten werden. Diese 2G-Privilegien fallen dann stufenweise weg. Ab Ampelstufe Orange gilt 2G mit Maske, ab Rot 2G mit Maske und Abstand. „Das macht aus meiner Sicht Sinn. Angesichts der steigenden Inzidenzen würden sich die Menschen doch nicht sicher fühlen, wenn sie auf einmal Schulter an Schulter sitzen dürften“, sagt Ralf Dörnen. Für ihn hat oberste Priorität, dass sich die Gäste sicher fühlen. Nur dann sei es möglich, einen unbeschwerten Theaterabend zu genießen.

Theaterwerft rechnet mit mehr Besuchern durch 2G

Bitter sind die strengeren Regeln für Jens Hasselmann von der Greifswalder Theaterwerft. Er hatte bereits vor Verkündung der neuen Landesregeln geplant, ab Dezember auf 2G umzustellen. Wichtiger Grund: Er hatte gehofft, dass dadurch mehr Gäste im Raum Platz finden. Unter 3G-Bedingungen passen 30 Personen in die Theaterwerft. Jede einzelne Vorstellung ist ausverkauft. Könnte er wieder bis zu 90 Plätze besetzen, würde das die finanzielle Situation deutlich verbessern. „Die Kosten für Schauspieler, Musik, Heizung und Co sind gleich. Wenn mehr Leute rein dürfen, ist die Refinanzierung leichter“, sagt Hasselmann. Ob alle Personen, denen er bereits Karten für Dezember verkauft hat, auch in die Vorstellung dürfen, hängt nun maßgeblich von der Corona-Ampel und womöglich weiteren neuen Regeln ab. „Wie ich das Problem lösen soll, weiß ich jetzt noch gar nicht“, sagt Hasselmann.

Reger Besucherstrom im Landesmuseum

Gunter Dehnert, kommissarischer Leiter des Pommerschen Landesmuseums, geht davon aus, dass bei der 2G-Regel für Museen weniger Besucher kommen werden. „Das wird sich bemerkbar machen, allerdings nicht so stark wie im Frühjahr“, so Dehnert. Damals hatten die Museen zunächst ebenfalls nur für Geimpfte und Genesene öffnen dürfen. „Es kamen wenige Besucher, weil da nur wenige geimpft waren. Das ist jetzt anders“, so Dehnert. Momentan freue sich das Museum über einen regen Besucherstrom.

Von Katharina Degrassi