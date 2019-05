Greifswald

Mit Robert Gabel (39) von der Tierschutzpartei könnte ein Greifswalder ins EU-Parlament einziehen. Der Politikwissenschafter ist einer von drei gleichberechtigten Bundesvorsitzenden und steht bei der Europawahl auf Listenplatz 2 seiner Partei . ZDF-Prognosen sehen die Partei mit zwei Sitzen im EU-Parlament. „Das Ergebnis ist aber noch sehr vage“, sagte Gabel. „Es bleibt abzuwarten, was der Abend bringt.“

Die Tierschutzpartei „ Partei Mensch Umwelt Tierschutz“ schickt 24 Kandidaten, darunter auch Gabel, ins Rennen um einen Sitz im Kreistag von Vorpommern-Greifswald und in der Greifswalder Bürgerschaft. Die in jüngster Zeit umstrittenen Baumfällungen in der Kreisstadt oder die Diskussion um den Abschuss von Bibern und Wildschweinen im Kreis zeigten, dass Umwelt- und Tierschutz kommunale Themen seien, sagte Landesvorstand Robert Gabel im Vorfeld.

AZ und MR