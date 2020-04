Jan Vinzenz Krause studierte in Greifswald, bevor er mit der Unternehmensgruppe „Vinergy“ in Singen (Baden-Württemberg) durchstartete. Heute verkauft er Kondome in allen Größen und Spielarten. Seit Beginn der Corona-Pandemie verbuchte er eine Umsatzsteigerung von 40 Prozent.