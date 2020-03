Kontrolle an Inselzufahrten nach Rügen und Usedom: Polizei weist 390 Fahrzeuge zurück

Stralsund/Usedom

390 Auto- und Lkw-Fahrer hat die Polizei bei ihren Zufahrtskontrollen zu den Inseln Rügen und Usedom seit Montagabend zurückgewiesen. Das teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwoch mit. Am Rügendamm in Stralsund, momentan die einzigen Auffahrt auf Deutschlands größte Insel, wurden insgesamt rund 12 000 Fahrzeuge kontrolliert. Davon wurden 290 zurückgeschickt. 3700 Pkw und Lkw wurden einer Kontrolle an den beiden Zufahrten auf die Insel Usedom unterzogen, wovon 100 zurückgewiesen wurden.

Auch auch Bahnhöfen wird stichprobenartig kontrolliert

Mit dem Abriegeln der Inseln und den Polizeikontrollen soll der Tourismus auf Rügen und Usedom wegen der Coronakrise heruntergefahren werden. Ein Besuch der Inseln ist für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns allerdings weiterhin möglich, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums mit. „Alle Bürger mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern können sich frei im Land bewegen – also auch auf die Inseln fahren.“ Neben den Zufahrten auf der Straße mit festen Kontrollstellen werde stichprobenartig auch auf den relevanten Bahnhöfen und in den Zügen die Berechtigung zur Zufahrt auf die Inseln kontrolliert, teilt sie weiter mit.

Von Udo Burwitz