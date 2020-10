Konzept für Schloss Ludwigsburg bei Greifswald steht

Ludwigsburg

In Schloss Ludwigsburg wurde August Friedrich von Klinkowström, ein wichtiger Maler der Romantik und Freund von Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge geboren. Zwei Bilder von ihm hängen in der Schlosskapelle.

Aber das für Hedwig Sophie (1561 bis 1631), die Witwe des Pommernherzogs Ernst Ludwig (1545 bis 1592), erbaute Schloss, soll kein Norddeutsches Romantik- und Tagungszentrum mit Romantikerbibliothek und digitaler Galerie werden. So steht es zwar noch in der Vision der Internetseite des Fördervereins für die Schlossanlage mit Wirtschaftsgebäuden und Park, aber das ist Schnee von gestern.

Keine Konkurrenz zum Landesmuseum

Gunnar Peters bei einer Führung im Schlösserherbst Quelle: eob

Am 24. Oktober will der Vorstand dem Förderverein das aktuelle Konzept vorstellen. „Wir wollen keine Konkurrenz zu einer anderen Einrichtung der Region“, sagt der Historiker Gunnar Peters. Er hat eine befristete Stellung zur Unterstützung des Vorstands des Fördervereins.

Das Pommersche Landesmuseum Greifswald mit der im Bau befindlichen Galerie der Romantik sei ein wichtiger Partner in der Region, in der man miteinander kooperieren sollte, betont Peters. Auch die Geschichte des Greifengeschlechtes, das vom 12. Jahrhunderts bis 1637 in Pommern herrschte, werde im Landesmuseum bereits nachgezeichnet. Auch das solle daher nicht der Schwerpunkt des Nutzungskonzeptes für das gern als letztes erhaltenes Pommernschloss bezeichneten Renaissancebau sein, so Peters.

Das letzte Pommern-Schloss Besitzer der Zuwegung, des Schlosses und des Riegels der Wirtschaftsgebäude ist seit diesem Jahr das Land. Der denkmalgeschützte Kuhstall gehört dem Förderverein, der Park der Gemeinde Loissin. Für die Sanierung von Ludwigsburg in Regie des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes stellen Bund und Land 40 Millionen Euro zur Verfügung.

Gunnar Peters bei einer Führung im Rahmen des Schlösserherbstes im Festsaal Quelle: Eckhard Oberdörfer

Was künftig im Schloss einen Platz findet, das wird nicht zuletzt von den Voten der Denkmalpflege abhängen, verdeutlicht Peters. Das Konzept sieht die Entfernung späterer Einbauten vor, um wie in der Vergangenheit größere Räume zu schaffen.

Schlossgeschichte im Erdgeschoss

Sowohl die wechselvolle Besitz-, Bau- und Nutzungsgeschichte als auch das Geschlecht der Greifen als Bauherren sollen im Erdgeschoss ausgehend von Hedwig Sophie dargestellt werden „Wir müssen hier auch Funktionsräume für den Eintrittskartenverkauf, Information, Toiletten und Garderobe Platz finden“, verdeutlicht Peters. „Es ist also gar nicht so viel Platz.“ Ferner sollen Zwischenwände entfernt und so der historische zweischiffige Saal der Herzogszeit wieder erlebbar werden. Im Moment ist nur eine der drei tragenden toskanischen Säulen sichtbar. „Hier könnten zum Beispiel Empfänge stattfinden.“ Aber dafür muss die Denkmalpflege mitspielen.

Festsaal für Konzerte und Konferenzen

Das Aussehen des ersten Obergeschosses hat maßgeblich die Familie Weissenborn geprägt. Die Greifswalder Getreidehändler erwarben das Gut 1810. Im Zuge der Bodenreform 1945 erfolgte die Enteignung. Für das erste Obergeschoss sieht das Konzept die Wiederherstellung des Festsaales vor. Er könnte für Konferenzen, Seminare, Kammermusik, aber auch Hochzeiten genutzt werden. „Der Saal wurde in der DDR als Kino genutzt“, erinnert Peters. Hier könnten außerhalb der Veranstaltungszeit in Dauerschleife Filme, z. B. über die Sanierung des Schlosses, gezeigt werden.

Im zweiten Flügel des ersten Obergeschosses sieht das Konzept eine Begegnung mit der Kunst vor. Auch mit der Klinkowströms, aber nicht in Konkurrenz zur Galerie der Romantik, betont Peters. Es soll ein Zentrum für pommersche Kunst, für Kunst an der Küste mit Ausstellungsflächen und Ateliers sein. Der Pommersche Künstlerbund hat Ludwigsburg bereits als Ausstellungsort entdeckt und einen Kooperationsvertrag mit dem Förderverein unterzeichnet. In der alten Stellmacherei wurde aus Anlass der Aktion „Kunst offen“ eine Druckwerkstatt eingerichtet.

Saal im zweiten Obergeschoss statt Kleinteiligkeit

Teile des Wirtschaftsriegels Quelle: eob

Auch suchten Erben für den Nachlass von Künstlern des Landes Ausstellungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten, berichtet Peters. „Als Depot bietet sich der Speicher an.“ Bei so einer Nutzung ist das Fehlen großer Fenster in diesem Bauwerk ein Vorzug. Eine kleine Galerie sei auch denkbar. Der Speicher – hier befindet sich die Durchfahrt zum Schlosshof – ist Teil des Riegels der Wirtschaftsgebäude.

Wappen über der Einfahrt zum Schlosshof Quelle: eob

Auch im zweiten Obergeschoss gab es einen Festsaal der Zeit um 1650 mit aufwendig verzierten Balken. Aber schon 1722 seien Zwischenwände eingezogen worden. Es gibt viele kleine Räume, die in der DDR als Wohnungen genutzt wurden. „Unsere Vorstellung ist die Wiederherstellung des Saales“, so Peters. Er könnte auch für Veranstaltungen genutzt werden. Aber dafür wird das Einverständnis der Denkmalpfleger benötigt. „Das Konzept entwickelt sich weiter, ist nicht abgeschlossen“, so Peters. Bleibt es bei der Kleinteiligkeit könnten im zweiten Obergeschoss Ausstellungen stattfinden.

Baubeginn erst im Jahre 2022

Und wann wird das Schloss fertiggestellt sein? „Wir rechnen mit einem etwa zehnjährigen Sanierungsprozess“, so Peters. Mit der Sicherung des Baus wurde 2020 begonnen. Sie wird 2021 fortgesetzt und der erste Bauabschnitt wird geplant. Vielleicht werden auch schon Arbeiten ausgeschrieben, aber richtig losgehe es nicht vor 2022. Dann sollte auch feststehen, ob der Festsaal im zweiten Obergeschoss wiederhergestellt wird oder nicht.

„Ein großer Vorteil der Anlage in Ludwigsburg sind die Möglichkeiten für Neubauten auf dem Gelände, zum Beispiel dort, wo jetzt die Ruinen des Schweinestalls, einer Scheune und eines Geräteschuppens stehen“, sagt Gunnar Peters.

Platz für Neubau und Forschungszentrum im Rinderstall

Die Ruinen könnten Neubauten weichen Quelle: eob

Dort könnten zum Beispiel Wohnmöglichkeiten und Arbeitsräume geschaffen werden – zum Beispiel für das Forschungszentrum für Herrenhäuser im Ostseeraum, das der Verein gern im benachbarten, 82 Meter langen Rinderstall sehen würde.

Schlösserzentrum in Ludwigsburg statt Greifswald?

„Hier bliebe bei Bedarf sicher auch Platz für ein Büro des Fördervereins“, sagt Peters. Der nutzt gegenwärtig das Beamtenhaus direkt neben dem Schloss. Dieses könnte später einmal Heimstatt des Schlossbetreibers werden. Wer das ist, steht noch nicht fest. Der Fördervereinsvorsitzende Sascha Ott sieht hier das Landesmuseum in der Pflicht. Ein großzügiges Angebot zur Finanzierung liege seitens des Landes vor, betont der Greifswalder CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow, der viele Jahre für den Kauf des Schlosses durch das Land kämpfte.

Der große Rinderstall ist als Herrenhauszentrum im Angebot Quelle: eob

„Der Förderverein würde es auch gern sehen, wenn das Land den Ludwigsburger Park übernimmt“, so Peters weiter. 2018 habe die Gemeinde beschlossen, die denkmalgeschützte Anlage für einen Euro angeboten, wenn sich Schwerin im Gegenzug zur Sanierung verpflichtet.

Von Eckhard Oberdörfer