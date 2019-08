Wolgast

Geile Stimme, toller Typ, mitreißendes Konzert – Johannes Oerding in Reinkultur. Zu erleben am Freitagabend in Wolgast. Weit mehr als 5000 begeisterte Besucher verwandelten die Schlossinsel in den größten Begleitchor, der je in dieser Stadt gesungen hat. Menschen über Menschen, wohin der Künstler an diesem Abend von seiner Bühne auch schaute, denn das Konzert war ausverkauft. Und dahinter die Peene und die schöne Insel Usedom, auf der Oerding samt Begleitband nach dem Konzert nächtigte. „Das ist schon ein Anblick, den ich nicht jeden Tag habe“, gestand der Vollblutmusiker.

Über 5000 Besucher feierten auf der Schlossinsel in Wolgast Johannes Oerding. Es sei das bislang tollste Peenekonzert gewesen, meinten viele der Fans. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Besucher des Wolgast-Konzertes erwiesen sich als ebenso textsicher wie begeisterungsfähig, was dem 37-Jährigen sichtlich imponierte. Vom ersten Titel an sangen sie mit und feierten den Künstler und seine Musiker frenetisch. Johannes Oerding seinerseits hatte Bock auf dieses Publikum. Zuvor hatte schon die Britin Sarajane, eine echte Rockröhre, ordentlich für Stimmung gesorgt und Riesenbeifall bekommen.

Glatt an Oerding vorbei gerannt

Viele Zuschauer waren extra von weit angereist und sogar ganz früh. So wie jene Fans aus der Eifel, aus Hamburg, aus München und Düsseldorf, die sich um 9.30 Uhr vor dem Eingang auf den Platz niederließen, um in der ersten Reihe einen Platz zu bekommen und Oerding ganz nah zu sein. Dem Künstler und Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) entlockte das ein Schmunzeln – denn als sich 17 Uhr die Absperrungen öffneten, waren die Fans so auf einen Platz direkt an der Bühne fixiert, dass sie an Oerding und Weigler vorbei rannten und sie nicht bemerkten, obwohl beide keine zehn Meter von ihnen entfernt mitten auf dem Konzertplatz standen. Manchmal sollte sich eben alles in Kreisen drehen, sogar man selbst, damit nichts verpasst wird.

Ein Knöllchen auf dem Marktplatz

Für Johannes Oerding zählte das Konzert in Wolgast zu den wirklich guten Tagen – das sagte er vor seinem Auftritt und das war seine Meinung erst recht gegen 22.15 Uhr, als er nach über zwei Stunden ohne Pause verschwitzt, aber glücklich die Bühne verließ. Es war sein allererster Besuch im äußersten Nordosten der Republik, und eigentlich fing der Tag gar nicht so gut an ... Als die Musiker mit ihren Bussen in Wolgast einrollten, hatten sie sich ein winziges bisschen verfahren und landeten mitten auf dem Markt in der Fußgängerzone. Während sie sich in der Bäckerei Junge ein Frühstück gönnten, verpasste ihnen eine Politesse ein Knöllchen. Da könnte man sich doch glatt nicht nur im Kreise drehen, sondern im Kreis springen ..

Aber der geerdete Johannes Oerding wäre nicht er selbst, wenn er daraus nicht eine witzige Geschichte auf der Bühne performt hätte. Denn auch dass beherrscht er perfekt und Lachen, Johlen, Klatschen und ’ne Menge waren der Lohn. Und im übrigen verriet er dann, weil er ja mit dem Stefan, dem Bürgermeister, ganz eng und so sei und sich selbstverständlich gleich für ein paar Erinnerungsfotos zur Verfügung gestellt habe, da erwarte er, der Johannes Oerding, doch im Gegenzug auch ein kleines Entgegenkommen bezüglich der Knöllchen. Das breite Grinsen im Gesicht des Stadtoberhaupts lässt hoffen ... Zudem kannte er die Vorliebe des Sängers: Vor jedem Konzertbeginn trinken die Musiker jeder einen Ramazotti. Weigler überreiche eine eiskalte Flasche in schicker Wolgast-Verpackung. Volltreffer!

Ein Treffen hinter der Bühne

Die Zuschauer jedenfalls waren begeistert: Einer hatte ganz besonderes Glück und gewann im Oerding-Song-Wettbewerb um das beste Video zwei VIP-Karten der Stadt. Max Schrut aus Greifswald traf zusammen mit seiner Freundin Susanne Schulz (26) den Künstler auch noch hinter der Bühne. „Was für ein sympathischer und normaler Typ. er strahlt Natürlichkeit und Warmherzigkeit aus. Seine Freude am Publikum ist nicht gekünstelt. Klasse! Wir haben ein bisschen über Musik erzählt, ich spiele ja auch Gitarre. Wenn er mal einen Gitarristen braucht – ich habe angeboten“, meint der Betreuer in der Altenpflege dann mit einem Lachen.

Und noch etwas hat Max Schrut imponiert: Johannes Oerding war sich nicht zu schade, das zu wiederholen, was zu Beginn des Konzertes die beiden Veranstalter, für die Stadt Wolgast Bürgermeister Stefan Weigler und für das Haus neuer Medien Greifswald Geschäftsführer Marcel Glöden, getan hatten: Danke zu sagen an die vielen fleißigen Helfer auf dem Platz und die zahlreichen Sponsoren. Oerding allerdings schaffte das in drei knackigen Sätzen, die beiden Herren brauchten deutlich länger ... Oerding sagte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine kleine Stadt wie Wolgast seit Jahren diese Peenekonzerte und – wie er vernommen hat – auch zahlreiche andere Konzerte auf die Beine stellt. Davor zieht er nicht nur den sprichwörtlichen, sondern seinen Hut, der auch bei diesem Konzert nicht fehlte.

Selfies mit Johannes

Total begeistert vom Konzert waren auch Tim (10), Jessica (15) und Mama Susanne aus Wolgast. Sie standen ganz vorn und hatten das große Glück, dass der Sänger beim Bad in der Menge in ihrer unmittelbaren Nähe vorbeikam und noch ein paar Selfies zuließ. Ein Selfie bekam auch die kleine Frieda.

Als nach etlichen Zugaben und über zwei Stunden Johannes Oerding und seine Musiker die Bühne verließen und ein phänomenales Feuerwerk den mondbeschienenen Nachthimmel erhellte, stand für die über 5000 Besucher fest: Die Leuchtschrift an diesem Freitagabend war „Superkonzert eines ausgesprochen sympathischen und bodenständigen Künstlers“.

Der Mann mit den 50 Hüten und der geilen Stimme

Über die Autorin

Von Cornelia Meerkatz