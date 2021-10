Zinnowitz

Sie ist auf den großen Opernbühnen dieser Welt, von den Salzburger Festspielen bis zum Opernhaus Zürich, zu Hause. In Salzburg etwa blättern Besucher locker mal 300 Euro für eine Karte hin, um diese außergewöhnliche Stimme zu hören. Am Freitag, dem 8. Oktober, singt der litauische Opernstar Ausrine Stundyte erstmals in der Kirche in Seebad Ahlbeck. Das Tolle daran: Zuhörer können die Sängerin schon für einen kleinen Preis zwischen 25 und 15 Euro hören.

Die junge litauische Sopranistin Ausrine Stundyte ist zu Gast beim diesjährigen Usedomer Musikfestival. Quelle: Petra Baratova

Zum Usedomer Musikfestival lässt die Sopranistin das Publikum die betörend schönen „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss, der Texte von Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff vertonte, erleben. Es begleitet sie der Pianist Andrey Hovrin. Litauens junger Opernstar, die zurzeit zur Weltspitze der dramatischen Sopranistinnen zählt, liebt das Landleben und die Weite der Felder und Wälder: „Ich bin in der Natur aufgewachsen – sozusagen zwischen Kühen und meinen Großeltern”, erzählte sie vor zwei Jahren in einem Interview. Die Kraft, die sie aus dieser litauischen Kindheit zieht, kann man beim Usedomer Musikfestival hören.

Kritik und Publikum begeisterte Ausrine Stundyte mit der Partie der Renata in Sergej Prokofjews „Der feurige Engel“ am Opernhaus Zürich und im Theater an der Wien. In der Titelrolle der „Elektra“ von Richard Strauss bildete sie bei den Salzburger Festspielen gemeinsam mit Asmik Grigorian als Chrysothemis ein litauisches Weltklasseduo. Zum Usedomer Musikfestivalfestival bringt sie neben den „Vier letzten Liedern“ von Richard Strauss auch Lieder ihrer Heimat mit.

Lesung mit Zeit-Autor im Wolgaster Postel

„Dieses Jahr wird uns ein Wiedersehen mit der Heimat bringen. Heimat – ein altmodisches, diskreditiertes Wort.“ So notiert es der Rostocker Schriftsteller Walter Kempowski 1990 in sein Tagebuch. Fast dreißig Jahre später geht ZEIT-Autor Steffen Dobbert auf eine Reise. Er will die vielen Bedeutungen jenes Wortes erkunden, das für Kempowski damals, kurz nach der friedlichen Revolution, als diskreditiert galt. Doch wer oder was ist das eigentlich, Heimat? Und was bleibt davon, wenn das Land, in dem man geboren wurde, gar nicht mehr existiert? So lauten die Leitfragen in #Heimatsuche, Dobberts Buch, das im Corona-Winter im Rostocker Hinstorff Verlag erschien. Sie gelten ebenso für die Lesereise des Autors. Begleitet wird die Lesung vom Liedermacher Jürgen Maeno, mit einem Büchertisch von der Wolgaster Buchhandlung von Marco Müller. Beginn ist 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich unter Telefon 03836 / 237 43 83. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Die Lesung ist eine Kooperation von Koeppenhaus Greifswald, #unteilbarMV sowie dem Postel Wolgast und wird von der Amadeu-Antonio-Stiftung gefördert. Am Abend ist auch die Fotoausstellung „Wolnosc = Freiheit“ von Andrzej Łazowski im Postel zu sehen.

Musikfestival in Zinnowitz

Zum vierten Mal findet am Sonnabend ab 12 Uhr das „Kulturhaus Musik Festival“, verbunden mit einem Tag der offenen Tür auf der Baustelle des ehemaligen Kulturhauses, statt. Im Park direkt an der Baustelle tritt dann zu jeder vollen Stunde das Duo Monika Adamska (Gesang) und Przemysław Pietrzak (Gitarre) auf. Es gibt ein historisches Quiz über das Kulturhaus, bei dem bis 18 Uhr jeder mitmachen kann. Zwischendurch erklingt Musik von DJ Matthias Koch. Mit dabei sind auch Hits aus der „Kulturhaus-Ära“. Ab 18 Uhr heißt es dann: „Jazz – Blues – Worldmusic“ von Charlie Eitner, begleitet von einer achtköpfigen Band.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stehen von 11 bis 18 Uhr Makler und Investorenvertreter für Informationen zum Wohnprojekt im früheren Kulturhaus, die die Investition selbst sowie die Möglichkeit des Erwerbs der Immobilie betreffen, zur Verfügung.

Artur Wojtkiewicz, Investor des Kulturhauses in Zinnowitz, steht Interessenten für die neu zu errichtenden Wohnungen am Sonnabend und Sonntag während des Musikfestivals Rede und Antwort. Quelle: Hannes Ewert

Start der Familienwochen in den Kaiserbädern

Von Puppentheater und Bastelstunde über Fackelwanderung und Geocaching bis hin zum Parkzauber und Drachenfest – vom 10. bis zum 24. Oktober finden die Familienwochen am Meer in den Kaiserbädern statt. Eröffnet werden die Familienwochen am Sonntag (10. Oktober) um 16 Uhr im Haus des Gastes Bansin mit der Ausstellung „Ein Hoch auf Lolo“. Wer kennt ihn nicht? Clown Lolo, mit bürgerlichem Namen Lothar Schröder-Löhr – Komiker, Artist, Jongleur und, nicht zu vergessen: Erfinder des Saturn-Tricks.

Großes Theater für kleine Leute

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, heißt es am Sonntag um 15 Uhr in der Zinnowitzer Blechbüchse. Das bekannte Kinderstück nach Hannes Hüttner ist in einer Bearbeitung von Anna Engel zu erleben. Es ist Kaffeepause bei der Feuerwehr: Der Kaffee ist gekocht und die Becher stehen bereit. Die Pause haben sich die Feuerwehrleute redlich verdient. Sie haben schon Wasser aus einem Keller gepumpt, ein Feuer gelöscht und einem verletzten Tier geholfen. Als alle zu ihrer Stulle greifen, klingelt das Telefon. Alarm! Es brennt. Die Feuerwehr eilt zu Hilfe. Das Feuer ist im Nu gelöscht und es geht zurück zur Feuerwache.

Schnell an den langen Holztisch und die verdiente Pause in Angriff genommen. Löschmeister Wasserhose zählt noch einmal die Stullen und Kaffeetassen durch. Doch auch diesmal lässt ihnen das Telefon keine Ruhe. Es klingelt wieder. Alle Feuerwehrmänner lassen ihre Stulle sinken und eilen erneut los. Wieder ist die Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle. Zurück auf der Wache, startet ein neuer Versuch der Kaffeepause. Ob die diesmal gelingt?

Karten unter Telefon 03971 / 2688800. Für den Theaterbesuch gelten die 3G-Regeln. Kinder ab 7 Jahren brauchen einen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Multimedia-Show „Die Fischer von Usedom“

Ihre Gesichter sind von Wind, Sonne und Meerwasser gegerbt, man sieht ihnen den harten Beruf an. Doch wer genau hinschaut, der sieht ebenso Witz, Klarheit, Erfahrung und vor allem die unendliche Liebe zum Meer und ihrer pommerschen Heimat in ihren Gesichtern. So etwa könnte man die „Fischer von Usedom“ sehen, die der Zinnowitzer Matthias Gründling über Jahre immer wieder porträtiert hat. Die Fischer, von denen viele glauben, dass es sie bald nicht mehr geben wird, gehören zu Usedom wie der lange weiße Sandstrand und wie das Kreischen der Möwen. Gründling hat viel Zeit mit ihnen verbracht, auf dem Wasser und an Land entstanden seine Bilder, die Geschichten erzählen und einen Berufsstand dokumentieren.

Multimedia-Show, Beginn ist 16 Uhr im Hans-Werner-Richter-Haus Bansin. Karten in den Touristinformationen, unter kaiserbaeder-auf-usedom.de, Restkarten an der Abendkasse. Preis: 10 Euro.

Vivaldi erklingt in Lassan

Solisten des Orchesters für Alte Musik in Vorpommern spielen im Rahmen des Kultursommers am Sonntag um 16 Uhr in der Lassaner Kirche St. Johannis die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi. Der Eintritt ist frei. Antonio Vivaldis einzigartige Naturbeschreibungen im Wechsel der Jahreszeiten werden hier auf historischen Instrumenten stilgetreu und wirklichkeitsnah interpretiert. In der durch eine farbige Scheinwerferinstallation fantasievoll illuminierten Kirche wird die Musik zu einem unvergesslichen Erlebnis, das zum Aufatmen und Genießen einlädt.

Von Cornelia Meerkatz