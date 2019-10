Tino Eisbrenner singt im Friedenszentrum

Anklam

Unter der großen Überschrift: „Das Lied vom Frieden“ wird der deutschsprachige Lyriker und Song-Poet Tino Eisbrenner am Sonnabend, dem 5. Oktober in der Gedenkstätte Wehrmachtsgefängnis Anklam, Adolf- Damaschke-Straße 5 ( Friedenszentrum), ein Konzert mit Liedern, Lesungen und Gesprächen gestalten. Eisbrenner begeisterte mit seinen Liedern und Texten Zuschauer in Paris, New York und Moskau. Mit seinen Songs bezieht er Stellung zu den Fragen der Zeit, übt Kritik und macht Mut zu Visionen. Aber auch das Komödiantische und die romantische Lyrik kommen nicht zu kurz.

Beginn der Veranstaltung ist 18.30 Uhr. Karten zum Preis von 10 Euro sind in der Anklam Information und an der Abendkasse erhältlich.

Von Cornelia Meerkatz