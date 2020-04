Koserow: Bauernmarkt in Karls Erlebnisdorf öffnet wieder

Koserow

In Karls Erlebnis-Dorf in Koserow auf Usedom können Besucher ab Sonnabend, den 25. April, wieder täglich von 8 bis 19 Uhr im Bauernmarkt shoppen und das Treiben in ausgewählten Manufakturen wie der Hof-Bäckerei und der Marmeladenküche bestaunen.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Leidenschaft wieder leben und Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern zu können. Der Schutz unserer Gäste hat dabei oberste Priorität. Deshalb behalten wir selbstverständlich bis auf Weiteres Abstandsgebote bei und befolgen alle aktuellen Hygienevorschriften“, sagt Karls-Inhaber Robert Dahl.

Mund- und Nasen-Schutz ab 27. April Pflicht

Damit Gäste ohne Sorgen Manufakturprodukte wie Marmeladen, Brot, Kaffee, Seifen oder Wurst einheimsen können, wurden spezielle Vorkehrungen getroffen. An allen Ein- und Ausgängen stehen Desinfektionsspender bereit, Kassen sind mit durchsichtigen Schutzwänden versehen und Mitarbeiter mit Stoffmasken und Handschuhen ausgestattet. Auch Besuchern wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.

Ab Montag, dem 27. April, ist ein Zutritt zum Markt nur mit diesem Mund-Nasen-Schutz möglich. Eingehalten werden muss von den Besuchern auch ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Spiel- und Erlebnisbereiche sowie Gastronomien sind bis auf Weiteres geschlossen.

Von Cornelia Meerkatz