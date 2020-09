Koserow regelt Kurabgabe neu

Koserow

Für junge Familien attraktiver und in der Saison für Erwachsene etwas teurer: Koserow hat eine neue Kurabgabesatzung. Das ist das Ergebnis der jüngsten Gemeindevertretersitzung im Bernsteinbad.

Die Gemeindevertreter folgten dabei einem Vorschlag des Betriebsausschusses, den Thomas Wellnitz vorgestellt hatte. Danach wird die Kurabgabe für die Hauptsaison ab 2020 von einem auf zwei Euro angehoben. In der Nebensaison wird täglich ein Euro erhoben. Für Kinder und nun auch Teenies von jungen Urlaubsfamilien wird keine Kurabgabe erhoben – ein Schritt, der es künftig auch Teenagern und diesen Familien attraktiver erscheinen lassen soll, in Koserow zu urlauben.

Vergünstigungen für Schwerbehinderte

Schwerbehinderte mit einem Behinderungsgrad von 80 Prozent sollen künftig jeweils 50 Cent weniger Kurabgabe zahlen, in der Hauptsaison also 1,50 Euro und in der Nebensaison 50 Cent. Die damit einher gehenden, höheren Ausgaben der Gemeinde fanden uneingeschränkte Zustimmung, zumal Koserow bereits bislang als behindertenfreundliches Seebad gilt und dafür eine Menge von Investitionen unternommen hat.

Von Steffen Adler