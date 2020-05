Koserower Pastorin: Unbändige Lebenskraft – Gedanken zum Jubilate-Sonntag

Koserow

Jubelt, jauchzet! So fordert uns der Sonntag Jubilate auf. Jubeln über die Schönheit der Schöpfung und Gottes Schöpferkraft. Jubeln – ernsthaft? In diesen Zeiten? Gibt es Grund dazu?

Einiges habe ich in der Hand, um das Leben lebenswert zu gestalten. Theologen reden vom freien Willen. Wir haben die Wahl. Andererseits – im Leben bin ich oft vor Situationen gestellt, die ich mir nicht ausgesucht habe, die ich auch nicht zu verantworten habe, und doch muss ich sie bestehen: Todesfälle, Virus, Betriebsschließungen. Doch darin haben wir – Gott sei Dank! – einen freien Willen, sind erwachsene Persönlichkeiten, die abwägen und dann überlegt entscheiden können. Auch wenn vieles im Erbmaterial festgelegt und unser Verhalten mitunter vom Unbewussten gesteuert wird.

In der Bibel wird diese Freiheit mit einem Leben bezahlt, das Anfang und Ende hat. Nicht mehr im behüteten Paradies, sondern jenseits von Eden. Was ich selbst zu verantworten habe und was schicksalhaft über mich kommt – beides fordert mir oft alles ab. Die Berge wachsen – und ich möchte im Boden versinken.

Können wir verantwortlich handeln?

Frei sein, wählen und verantwortlich handeln – können wir das? Wollen wir das überhaupt? Täglich an die Grenzen gehen müssen. Kein Frieden, keine Rast, keine Ruhe! Bei dem Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer gibt es Rat. 1943, aus dem Gefängnis, schreibt er: „Ich glaube, dass Gott aus allem – auch aus dem Bösesten – Gutes entstehen lassen kann. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertigzuwerden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“

Auch diese Tulpe zwischen den Steinen ist Ausdruck unbändiger Lebenskraft. Quelle: privat

Das sind Sätze, die wir in unser Leben mitnehmen können! Wir verzichten dabei nicht auf Freiheit und Persönlichkeit. Aber wir geben der Quelle unserer Kraft den richtigen Namen. Der Wochenspruch lautet: „Wer zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung! Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden!“ (2. Korinther 5, 17). Das heißt: Befreit von Bindungen und Ängsten. Befreit zu einem aufrechten und verantwortlichen Leben. Übrigens – auch diese Freiheit wurde mit einem Leben bezahlt: Jesus Christus, durch den Tod hindurch gekommen, auferstanden zu neuem Leben. Wer zu ihm gehört, darf von dieser unbändigen Lebenskraft zehren. Vielleicht doch ein Grund zum Jubeln?

Von Bettina Morkel