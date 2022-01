Kosten bis 66 Millionen: Die größten Bauvorhaben der Uni Greifswald in 2022

Greifswald

In diesem Jahr beginnt die Errichtung eines Neubaus für die Community Medicine der Universitätsmedizin am Karl-Liebknecht-Ring. Das kündigte Kai Kiehm für das Finanzministerium an. Der Schweriner Behörde untersteht der Staatsbetrieb für Bau und Liegenschaften (SBL), der die vorpommerschen Hochschulbauvorhaben umsetzt.

Kosten der Community Medicine: 66 Millionen Euro

Die Kosten der neuen Community Medicine werden auf 66 Millionen geschätzt. Es ist der dritte Greifswalder Forschungsbau von nationaler Bedeutung. Bund und Land übernehmen je zur Hälfte die Kosten. Die Entwurfsplanung soll bis April 2022 fertig sein, sodass anschließend das Baufeld frei gemacht und die Gründung beginnen kann. „Die Rohbauarbeiten sind aktuell ab Oktober 2022 geplant.

Ferner ist für die Unimedizin der Bau einer neuen Onkologie/Hämatologie vorgesehen. Die derzeit genutzten Gebäude müssen dringend ersetzt werden. Derzeit werde noch geplant, klare Aussagen zu Kosten und Bauzeiten seien daher nicht möglich, so Kiehm.

Campus Loefflerstraße soll fertig werden – für knapp 21 Millionen

Eine Langzeitbaustelle wird in diesem Jahr Geschichte sein: Die Fertigstellung des Geistes- und sozialwissenschaftlichen Campus Loefflerstraße. Im letzten Jahr war dessen Fertigstellung für Juni und dann Ende 2021 angekündigt worden. Im Januar 2019 wurden 15,4 Millionen Euro Baukosten genannt. Nun sind es 20,8 Millionen geworden.

Die frühere Klinik für Chirurgie und das Wirtschaftsgebäude bekamen ein neues Innenleben, werden nun anders genutzt. Bibliothek, Hörsaalgebäude und Mensa wurden neu gebaut. Noch nicht vollendet ist die Sanierung des unmittelbar an der Loefflerstraße gelegenen alten Universitätskrankenhauses, das zuletzt von der Inneren Medizin genutzt wurde. „Die Staatshochbauverwaltung plant die Fertigstellung für Juni dieses Jahres“, sagt Kai Kiehm nun. In der sommerlichen Vorlesungspause sei der Umzug der Juristen aus der Domstraße 20 ins frühere Unikrankenhaus geplant. „Bis zum Sommer sollen die Außenanlagen des neuen Campus fertig sein“, informiert der Sprecher weiter.

Dann können Studenten, Mitarbeiter und Besucher den Geistes- und sozialwissenschaftlichen Campus endlich durch den gesperrten Eingang an der Loefflerstraße gehen. Sie müssen nicht mehr Eingang über die Hunnenstraße nutzen. Möglicherweise werde das schon vor der Fertigstellung der Außenanlagen der Fall sein, so Kiehm. Wie es mit den dann nicht mehr von den Juristen genutzten Häusern Domstraße 20, 20a, 20b weitergeht, entscheidet das Land als Eigentümer.

Materialengpässe verzögerten Sanierung der historischen Gewächshäuser

In diesem Jahr sollen die historischen Gewächshäuser der Universität endlich wieder für das Publikum zugänglich sein, auch der historische Giebel wurde wiederhergestellt. „Die Anlage ist baulich fertiggestellt“, informiert Kai Kiehl. Die Übergabe erfolgte noch nicht. Derzeit erfolgt der Wiedereinzug von ausgelagerten Gewächsen. Restarbeiten und Neuanpflanzungen sind nötig.

Die Universität plane seiner Kenntnis nach eine feierliche Einweihung für den Juni für den Publikumsverkehr. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht, sagt Unisprecher Jan Meßerschmidt. „Das hängt von der Übergabe und der Coronalage ab.“

Die Sanierung ist eine lange Geschichte. Vor über sieben Jahren wurden die historischen Gewächshäuser für den Publikumsverkehr wegen statischer Mängel gesperrt. 2018 begannen nach langer Vorbereitung die Arbeiten zur Sanierung, die noch im gleichen Jahr beendet sein sollten. Zuletzt war von einer Einweihung bei Teilnahme zahlreicher Politprominenz im Juni 2021 die Rede. Daraus wurde nichts. „Es gab Lieferverzögerungen bei Baumaterialien“, begründet Kiehl den erneuten Bauverzug.

Auch die von Land, Bund, Universität, Stiftungen und Spendern für die Denkmale von nationaler Bedeutung zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus. Statt 3,9 Millionen wurden letztlich 4,3 Millionen Euro ausgegeben.

Verbesserter Brandschutz kostete Zeit und Geld bei UB-Sanierung

Die Bestände der 1882 eingeweihten Alte Universitätsbibliothek in der Rubenowstraße sind immer noch nur bedingt der Ausleihe zugänglich. Das Haus ist für den Publikumsverkehr geschlossen. In der Alten UB werden unter anderem 113 Inkunabeln, fast 5400 Drucke und die Pommernsammlung verwahrt. 2019 begannen die Sanierungsarbeiten, die Ende 2020 beendet sein sollten. Von Kosten von 2,5 Millionen Euro Kosten war die Rede. Geworden sind es 3,9 Millionen.

Im Juni soll nun alles fertig sein. Die eineinhalb Jahre Bauzeitverlängerung führt Kiehm auf eine Umplanung zurück. Um die wertvollen Bestände zu schützen, wurden im Gegensatz zum ursprünglichen Vorhaben eine Hochdruck-Sprühnebel-Löschanlage eingebaut. Dank dieser Installation werden im Brandfall die Bücher nicht durchnässt. In der alten UB werden unter anderem 113 Inkunabeln, fast 5.400 Drucke des 15. Jahrhunderts und die Pommernsammlung verwahrt. Wann das Haus genau wieder fürs Publikum zugänglich ist, stehe nicht fest, sagt Unisprecher Meßerschmidt und verweist erneut auf die noch nicht genau terminierte Übergabe und die Coronakrise.

Die Coronapandemie für die vielen Verzögerungen und Verteuerungen bei Bauprojekten verantwortlich zu machen, greife zu kurz, so Kiehl. „Dieser Effekt setzte schon vorher ein“, sagt der Ministeriumssprecher. Allerdings handele es sich immer um Einzelfälle. Wenn Mehrkosten absehbar sind, prüfe man, ob über eine veränderte Planung die Mehrkosten kompensierbar oder zusätzliche Mittel nötig sind.

Sanierung der Baltistik/Slawistik startet 2022

In diesem Jahr sollen ferner mehrere Bauvorhaben begonnen werden. Dazu gehören Sanierung und Umbau der Häuser Domstraße 9/10, die bis zum Umzug der Mitarbeiter zum Campus Loefflerstraße die Institute für Baltistik und Slawistik beherbergten. „Derzeit wird die Ausführungsplanung einschließlich der Bauleistungsverzeichnisse erarbeitet“, so Kiehm. Nach Beschluss des Landeshaushaltes 2022 sei der Beginn der Bauarbeiten vorgesehen. Die beiden Häuser soll künftig die zentrale Verwaltung der Hochschule nutzen.

Baustart für Alte Physik steht noch nicht fest

Seit 2019 ist die das Geld für die überfällige Sanierung der seit 2007 leer stehenden Alten Physik zusammen. Sie ist stark mit Quecksilber verseucht. Insgesamt bewilligten Bund und Universität über 16 Millionen Euro. Auch hier laufen die Planungsarbeiten noch, sodass Kiehm keine konkreten Aussagen zu endgültigen Kosten und Bauzeiten machen kann.

Hoffnung für neues Leben in leer stehender Pharmakologie?

Leer steht auch seit 2011 die frühere Pharmakologie in der Loefflerstraße, wie die Alte Physik ein hochrangiges Denkmal mit wertvoller Innenausstattung, das der Universität gehört. Es gab Pläne, im Haus die Geschäftsstelle des Studierendenwerks unterzubringen. Dessen Geschäftsführung unterstützte das.

Allerdings entschied sich die Unimedizin, gegen den Vorschlag, im Haus ebenfalls die Physiologen der Unimedizin unterzubringen. Sie sind inzwischen von Karlsburg in die Jahnstraße gezogen. Für das Studierendenwerk allein ist das Gebäude zu groß.

Es würden derzeit die Bedarfe für das Haus ermittelt, so Kiehm. Erst dann könne geplant werden. Gleiches gelte für die frühere Frauenklinik in der Wollweberstraße und den beabsichtigten Neubau eines Instituts für Psychologie auf dem Campus Beitzplatz.

