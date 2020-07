Kostenloses Kurzzeitparken am Greifswalder Markt?

Greifswald

Politessen rangieren auf der Beliebtheitsskala beim Bürger nur ganz knapp über den Politikern. Dabei ist die Dame, die regelmäßig Knöllchen an falsch parkende Autos in der Innenstadt vergibt, wirklich nett. Und es wirkt ein bisschen so, als ob sie sich Mühe gibt, langsam zu tippen, wenn sie die Kennzeichen der unrechtmäßig abgestellten Fahrzeuge auf dem Busparkplatz vor dem Pommerschen Landesmuseum notiert.

Beliebheitsgrad bei Politessen und Politikern könnte steigen

Dort halten immer wieder Autos, deren Fahrer nur mal schnell ein großes Paket von der Post abholen möchten oder fünf Zalando-Pakete zurückschicken müssen. Für solche Fälle ist kein einziger rechtmäßiger Parkplatz vorgesehen. Die Tiefgarage am Markt wäre die einzige Variante, kostet jedoch für den Fünf-Minuten-Besuch in der Post einen Euro.

Lieber Oberbürgermeister, wie wäre es denn mit einer kostenfreien halben Stunde Parken in der Tiefgarage, damit die Greifswalder mal eben schnell zur Post können. Politessen und Politiker könnten im Beliebtheitsranking umgehend aufsteigen und viele Greifswalder wären zufrieden.

Von Katharina Degrassi