Kräuter aus Guest: Grün ist die Farbe der Hoffnung

Auf dem Kräuterhof der Familie Gottschling fühlt man sich so fern der Corona-Gefahr, wie es nur sein kein. Der rote Kater „Louis“ streicht dem Besucher um die Beine, es riecht nach frischer Erde und auf jedem Fleckchen Boden treiben Pflanzen ihre jungen Blätter aus. Rund 400 verschiedene Kräuter- und Pflanzenarten wachsen auf dem etwa 1 Hektar großen Gelände, dazu kommen noch drei Gewächshäuser und zahlreiche Obststräucher. Doch die Idylle trügt.

„Die großen Garten- und Sondermärkte in Deutschland sind alle abgesagt“, erzählt Simone Gottschling. „Die haben für uns rund 80 Prozent der Umsätze ausgemacht.“ Der Hofladen bleibt bis zum 20. April geschlossen.

Pflanzsaison hat begonnen

Die Zeit, in der die Corona-Krise mit all ihren wirtschaftlichen Konsequenzen den Kräuterhof erreicht, ist denkbar schlecht. „Jetzt beginnt die Pflanzsaison“, sagt Hagen Gottschling, gelernter Gärtner und Biologe. „In den nächsten drei Monaten sollten wir eigentlich den Großteil der Jahresumsätze machen.“ Was neben den großen Märkten bleibt, ist der Verkauf auf dem Greifswalder Wochenmarkt am Freitag und Samstag.

„Sonst bin ich erst im April auf dem Markt. Jetzt war ich unsicher, ob der Markt nicht vielleicht auch noch schließt“, sagt sie. Auf dem Wochenmarkt sei es zwar deutlich leerer gewesen als sonst, etwas erfreuliches hat sie aber trotzdem festgestellt. „Die Leute haben Lust auf Grün“, sagt sie.

Kräuter nicht anfassen

„Man merkt, dass sie pflanzen wollen, in den Garten gehen, den Frühling genießen.“ Und dass, obwohl für die Kunden auf dem Markt strengere Regeln gelten als sonst. „Die Kräuter nicht anfassen!“, sagt Simone Gottschling. „Auch, wenn es das erste ist, was man bei duftenden Kräutern gerne machen möchte.“

In den Gewächshäusern warten Jungpflanzen auf ihren Einsatz. Quelle: Anne Ziebarth

Die Produktion von Nachschub für die Pflanzsehnsucht läuft. In hunderten kleinen Töpfchen wachsen in den Gewächshäusern zum Beispiel winzige Tomatenpflanzen heran, alle akkurat mit Schildern versehen. Bei über 50 Sorten wohl auch besser, sonst verlieren selbst Gottschlings den Überblick.

Neben den Tomaten-Kindergarten reihen sich unzählige andere Jungpflanzen ein, die man vielleicht noch nicht kennt. Der „Gute Heinrich“ zum Beispiel, der als Wildgemüse ähnlich wie Spinat genutzt werden kann oder die „Zistrose“, der sogar eine antivirale Wirkung zugesprochen wird. Auch verschiedene Minzarten warten auf ihren Einsatz. Egal ob Ananasminze, Schokominze oder Thüringer Minze, jede hat ihren ganz eigenen Geschmack.

Aufzucht der Pflanzen in Guest

„Alle Pflanzen werden selbst angezogen, das hat den Vorteil, dass sie robuster sind und klimatisch angepasst“, erzählt Hagen Gottschling. „Einige, wie die ausdauernden Minzen, vermehren wir durch Stecklinge.“ Andere Pflanzen werden aus Samen herangezogen. Das Saatgut allerdings müssen sie in den meisten Fällen neu kaufen, etwa bei Kürbissen. „Wenn eine Kürbispflanze durch den Pollen einer anderen Pflanze bestäubt wird, kann es sein, dass das Saatgut einen völlig anderen Kürbis ergibt, als gewollt.“

Heilziest hilft als Tee gegen Entzüdungen. Außerdem punktet er im Garten mit seinen prächtigen violetten Blüten. Quelle: Anne Ziebarth

Bestellung der Pflanzen möglich

Seit der Eröffnung im Jahr 2007 hat sich die Familie, zu der auch fünf Kinder gehören, eine gesicherte wirtschaftliche Existenz aufbauen können. „Wir haben keine großen Ansprüche, aber es hat gut zum Leben gereicht“, meint Simone Gottschling. Jetzt ist guter Rat teuer. „Wir haben bereits über einen Versandservice nachgedacht“, sagt sie.

„Aber ich möchte meine Kräuter nicht ist Kisten stecken und verschicken. Wer weiß, wie die dann ankommen.“ Kunden können Pflanzen aber per per E-Mail (info@gottschling-kraeuter.de ) oder telefonisch vorbestellen (Tel: 01573 - 142 9998) und nach Vereinbarung in der Kräutergärterei in Guest oder auf dem Wochenmarkt in Greifswald abholen. Bei größeren Mengen ist ein Lieferservice möglich.

