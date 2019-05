Greifswald

Am Sonntag ist der große Wahlsonntag: Wer wird in die Greifswalder Bürgerschaft, den Kreistag und das Europaparlament einziehen? Aber auch neben der Wahl gibt es einiges zu erleben. Hier eine kleine Auswahl:

Das Wochenende in Greifswald wird musikalisch. Am Samstag um 17 Uhr singen im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus drei Chöre Frühlingsmusik – seien es zarte Klänge der Sehnsucht nach dem Frühling oder auch der eher derbe Gesang eines verliebten Landsknechts. Der Chor von St. Spiritus, die „ Late Night Singers“ sowie der Chor „Vokalconsort“ aus Osnabrück werden den Frühling besingen. Der Eintritt beträgt 6 € (erm. 5€)

Ab 23 Uhr tanzen viele Greifswalder auf der Saturday Night Basement Party zu Charts, RnB und Dancemusik. Der DJ Felix Garanty sorgt für Partystimmung im Kulturbahnhof in der Osnabrücker Straße. Für 5 € kriegt man die ganze Bandbreite der Musik auf die Ohren.

Sonnabend ab 10 Uhr lädt Behrenhoff zum nunmehr 57. Parkfest ein. Mit der Agentur East Events aus Greifswald und einem Beginn schon ab 10 Uhr will das Partydorf an besten Zeiten anknüpfen. Jede Menge Angebote für Kinder, Märchen- und Geschichtenerzähler gehören dazu. Eine Band tritt auf und wie immer in den letzten Jahren werden die „Stellas“ tanzen. Party ab 20 Uhr!

Am Sonntag ist nicht nur Wahltag, sondern auch Kräutertag in der Kräutergärtnerei in Guest. Von 10 –18 Uhr können Besucher über einen kleinen Markt stöbern, bei Kaffee und Kuchen plauschen und dem Konzert von Musikschülern hören oder den Kräutergarten bei einer Führung kennenlernen.

Außerdem findet ein Kinderfest in Gützkow statt. Von 13 bis 17 Uhr können sich die Kleinsten auf dem Innenhof der WGG in der Friedrich-Ludwig-Jahnstraße in Gützkow bei Spiel und Spaß vergnügen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Nach der großen Wahl am Sonntag werden die Auszählungen zu sehen sein. Im Senatssaal des Rathauses werden ab 18 Uhr werden die Wahlergebnisse für Interessierte live übertragen. Alternativ können die Ergebnisse unter www.greifswald.de/wahlen/ eingesehen werden. Das Studentenradio „89 eins“ sendet ab 19 Uhr ein Sonderprogramm.

Stefanie Ploch