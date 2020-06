Greifswald

So nah und doch so fern: Greifenpower e.V., gemessen an der Mitgliederzahl einer der größten Sportvereine Greifswalds, wollte seine Räumlichkeiten in der Brandteichstraße eigentlich in naher Zukunft verlassen. Doch wegen der Corona-Pandemie verschieben sich die meisten Planungsschritte um ein Jahr nach hinten.

Halle soll 1,7 Mio. Euro kosten

Vor Kurzem hat der Verein die erforderlichen Unterlagen für den Grundstückserwerb bei der Stadtverwaltung eingereicht. Der Umzug würde auf kurzem Wege erfolgen. Geplant ist ein Hallenneubau nur ein paar Hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt, in der Rudolf-Seeliger-Straße (die OZ berichtete). Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf circa 1,7 Millionen Euro. Etwa 80 000 Euro müsste der Verein allein für den Kauf der 4500 Quadratmeter großen Grundfläche einplanen, welche neben einer Sporthalle auch PKW-Stellplätze, einen Volleyballplatz und einen Bereich zum Außentraining beherbergen soll.

„Inzwischen hat das Immobilienverwaltungsamt auch die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass wir einen Erbbaupachtvertrag mit der Stadt schließen. Das wäre für uns als gemeinnütziger Verein die günstigere Variante“, informierte Sandrino Herder, Präsident des Greifenpower e.V. In Sachen Grundstückssicherung liegt der Verein damit genau im Zeitplan. Alle weiteren Planungsschritte werden sich aufgrund der Corona-Pandemie um bis zu ein Jahr nach hinten verlagern.

Nutzungsbeginn auf September 2022 vertagt

Zusätzliche Fördergelder für das Vorhaben sollen unter anderem vom Landessportbund (LSB) kommen. Diese würden Coronabedingt jedoch erst für das nächste Jahr beantragt. „Grünes Licht“ vom LSB erwartet der Verein nicht vor August 2021, die bisherigen Rückmeldungen seien jedoch positiv. „Die Krise hat uns auch finanziell getroffen“, gesteht Herder. Von den ursprünglich 1200 Mitgliedern hätte der Verein etwa ein Sechstel durch die Zwangspause im März und April verloren. Die Folge: Rund 7500 Euro Umsatzeinbußen. Allein schon deswegen hoffe der Vereinspräsident auf die Förderung und die finanzielle Erleichterung durch die Erbbaupacht-Lösung.

Durch die Verzögerungen werden die Vereinsmitglieder wahrscheinlich erst ab September 2022 in den eigenen vier Wänden trainieren können. Solange muss der Verein noch die Mieträumlichkeiten beziehen. Deren Zustand sei jedoch der ausschlaggebende Grund für den geplanten Umzug. „Das Dach ist undicht, die Sanitäranlagen in einem miserablen Zustand und die Heizungsanlage absolut antiquiert“, fasst Herder die Lage in der Brandteichstraße zusammen.

