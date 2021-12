Wolgast

Seit einer Woche wird im Kreiskrankenhaus Wolgast die im November zugelassene Antikörpertherapie gegen das Coronavirus auch ambulant angeboten. Sie richtet sich vor allem an Patienten im Frühstadium von Corona.

Jetzt können sich an Corona erkrankte Menschen direkt telefonisch ans Kreiskrankenhaus wenden. Dort können sie in Erfahrung bringen, ob sie für eine ambulante Antikörpertherapie geeignet sind. Darüber informierte die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses Dr. Maria Zach.

Maria Zach ist es gelungen, das Medikament schnell zu ordern. „Ich sehe das als große Chance, dass Coronapatienten wirklich von einem schweren Verlauf verschont bleiben“, sagt die erfahrene Ärztin. Die Antikörper würden per Infusion verabreicht. Patienten müssten dazu lediglich drei Stunden im Krankenhaus bleiben und könnten danach nach Hause gehen. „Natürlich bleiben sie Coronapatienten und müssen die häusliche Quarantäne einhalten. Aber es ist ja ein großer Unterschied, ob man zu Hause sein kann oder im Krankenhaus liegen muss“, so Zach.

Telefonhotline im Krankenhaus

Patienten mit Interesse an einer Antikörpertherapie können sich ab sofort werktags von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonhotline 03836-257 426 melden. Bisher mussten sich die Patienten von ihrem Hausarzt ins Krankenhaus überweisen lassen. Diese Zwischenstation fällt weg. „Wenn sich Patienten melden, wird der aktuelle Corona-Status erfragt, also das Datum des positives Tests, die Symptome, mögliche Risikofaktoren und der Impfstatus. Die Patienten werden noch am selben Tag von einem Arzt kontaktiert, der auch den Termin zur Behandlung mitteilt, wenn eine Therapie möglich ist“, so die Ärztliche Direktorin.

Die Ärztliche Direktorin des Wolgaster Kreiskrankenhauses, Dr. Maria Zach und Geschäftsführer Carsten Köhler, hoffen, mit der neuartigen Antikörpertherapie vielen Coronapatienten einen Krankenhausaufenthalt zu ersparen. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Die Therapie selbst erfolgt nach ausführlicher Prüfung und Aufklärung im Corona-Überwachungsbereich und nimmt etwa drei bis vier Stunden Zeit in Anspruch. Die Infusion mit den Antikörpern selbst dauert nur etwa eine halbe Stunde. Nach einer Ruhezeit danach können die Patienten wieder in ihre häusliche Quarantäne zurück“, erläutert sie weiter.

Bei ersten Symptomen schnell handeln

Die durch eine Infusion verabreichten Antikörper sind Immunglobuline, die sich an das Spike-Protein an der Oberfläche des Coronavirus binden und so verhindern, dass das Virus an die Zelloberfläche andockt und eindringt. Werden diese Antikörper in der Frühphase der Erkrankung gegeben, kann die Virusmenge im Patienten deutlich begrenzt und in vielen Fällen ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden. „Es ist also sehr wichtig, dass sich Covid-Patienten sehr frühzeitig melden“, sagt die Ärztin. Besonders Patienten mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf würden von einer frühzeitigen Therapie profitieren. Ideal ist nach Zachs Worten ein Beginn spätestens sieben Tage, nachdem die ersten Symptome der Coronaerkrankung aufgetreten sind.

Neben einer persönlichen Anmeldung durch die Patienten per Telefon im Krankenhaus kann diese auch immer noch über den Hausarzt erfolgen. „Wer anruft, ist eigentlich nebensächlich. Hauptsache, es wird sich frühzeitig gemeldet“, wirbt die Ärztliche Direktorin noch einmal für die neuartige Antikörpertherapie.

Das Wolgaster Kreiskrankenhaus gehört damit in MV zu den Vorreitern beim Einsatz der Antikörper-Therapie. Andere Krankenhäuser wollen nachziehen, so auch die Universitätsmedizin Greifswald.

Von Cornelia Meerkatz