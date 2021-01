Krankenkassen erstatten in bestimmten Fällen Impf-Fahrkosten

Greifswald

Menschen mit einer Berechtigung auf eine Covid-19-Impfung können sich unter Umständen ihre Fahrt zum Impfzentrum von ihrer Krankenkasse erstatten lassen. Darauf hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald hingewiesen. So könnten sich etwa bestimmte Pflegebedürftige oder Schwerbehinderte die Kosten erstatten lassen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Für Privatversicherte hänge es vom jeweiligen Tarif ab. Die Versicherten sollten Rücksprache mit ihren Versicherungen halten.

Ein Wohnort fernab des Impfzentrums und ein Alter über 80 Jahre sowie Vorerkrankungen reichten allein nicht für eine Erstattung der Fahrkosten aus. Für solche Fälle empfahl der Landkreis, familiäre oder nachbarschaftliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man bemühe sich derzeit um weitere Impfanlaufstellen, so dass die Wege verkürzt werden könnten.

Von RND/dpa