Greifswald

In der Stadtverwaltung Greifswald sind die Mitarbeiter durchschnittlich 26,6 Tage im Jahr krank. Nicht nur, dass die Verwaltung mit diesem Krankenstand über dem Landesschnitt liegt – gegenüber dem Vorjahr 2017 fielen die städtischen Mitarbeiter damit durchschnittlich sogar drei Tage länger aus. Die CDU-Fraktion will es nun genauer wissen und hat eine kleine Anfrage an die Verwaltung gestellt. „Wir machen uns Sorgen“, sagte Fraktionschef Axel Hochschild. „In der Stadtverwaltung haben wir etliche unbesetzte Stellen. Der hohe Krankenstand spricht nicht unbedingt für ein gutes Arbeitsklima.“ Die Fraktion will wissen, wie viele Personalstellen im Haushaltsjahr 2018 unbesetzt waren und gegenwärtig unbesetzt sind, welche Ursachen es für die Nichtbesetzung von Stellen gibt und welche Aussagen zu den Ursachen der hohen Krankenstände getroffen werden können.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) treiben vor allem Dauerkranke die Zahl der durchschnittlichen Krankentage in die Höhe. Demnach liegt der Krankenstand in der Kernverwaltung bei 23,1 Tagen, in den kommunalen Einrichtungen bei 29,9 Tagen. Mit 26,6 Krankentagen liegt die Stadtverwaltung noch über dem Wert von Mecklenburg-Vorpommern, das mit 20,1 Fehltagen bundesweiter Spitzenreiter ist. (Zum Vergleich: In Baden-Württemberg sind Beschäftigte durchschnittlich 12,7 Tage krank.)

Der Stadtverwaltung fällt es zunehmend schwer, qualifiziertes Personal zu finden, wie Fassbinder einräumte. „Der Fachkräftemangel ist auch in der Stadtverwaltung angekommen.“ Viele Mitarbeiter würden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Aufgaben würden komplexer, was hohe Anforderungen an die Mitarbeiter stellt. „Durch die Bindungen an das Tarifrecht gibt es zudem wenig Spielraum bei Lohn und Gehalt.“ In der Stadtverwaltung sind 618 Mitarbeiter beschäftigt. Zuletzt hatte der Weggang der Tiefbauamtsleiterin Katharina Metzker nach nur sechs Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Die Stelle ist derzeit kommissarisch besetzt.

Martina Rathke