Ein bisschen blass sieht Manuel Mahnke aus, die Wangen sind schmal, der Körper für einen 26-jährigen jungen Mann viel zu dünn. Seine braunen Augen aber lachen freundlich, selbst wenn über seinen venösen Zugang gerade ein Tropf ausgewechselt wird. „Es geht mir ganz gut“, sagt er. „Die neue Therapie hat glücklicherweise kaum Nebenwirkungen.“ Neben ihm sitzt seine Frau Antje, sie begleitet ihn zu allen Terminen in der Kinderonkologie der Universitätsmedizin Greifswald.

„Diese Krebsart, ein sogenanntes Neuroblastom, kommt in der Regel bei Kindern vor“, erklärt sie. „Deshalb sind wir auf der Kinderkrebsstation.“ In dieser Abteilung der Unimedizin ist man auf solche Erkrankungen spezialisiert und in der Neuroblastom-Therapie europaweit führend. Nach vielen Ansätzen konnte für Manuel eine Behandlungsmethode gefunden werden, auf die sein Tumor anspricht. Das eigene Immunsystem wird mit Hilfe spezieller Medikamente dazu gebracht, den Tumor anzugreifen – die Befunde geben berechtigten Grund zur Hoffnung, dass der Krebs verschwindet.

Therapieerfolg auf der Kippe

Doch der Therapieerfolg steht auf der Kippe. „Die Krankenkasse will das eine notwendige Medikament nicht bezahlen“, sagt Antje Mahnke. „Nun müssen wir irgendwie 100 000 Euro aufbringen, um die Therapie fortzusetzen.“ Die Krankenkasse verweist nach Angaben der Ärzte auf ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen ( MDK), nachdem das Medikament Nivolumab zwar für andere Krebsarten zugelassen ist, nicht aber für das Neuroblastom von Manuel. Stattdessen empfiehlt das Gutachten eine Hochdosis-Chemotherapie zur weiteren Behandlung. Davon hält seine Frau, selbst Kinderkrankenschwester auf der onkologischen Station, gar nichts. „Es ist fraglich, ob Manuel das überhaupt durchstehen würde“, sagt sie. „Vermutlich würden schwere Schäden zurückbleiben.“

Auch die Oberärztin Karoline Ehlert kritisiert das Gutachten. „Wir haben bereits in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Chemotherapie nicht der geeignete Weg ist, die Erkrankung von Manuel zu behandeln. Der Tumor kommt wieder“, sagt sie. „Bei der Immuntherapie mit dem zusätzlichen Medikament Nivolumab sehen wir hingegen echte Erfolge.“ Sie sieht es kritisch, dass die Gutachten des MDK nicht von Spezialisten für diese Tumorerkrankung erstellt werden, das Gutachten wurde lediglich per Aktenlage erstellt. „Ich habe stapelweise Befunde von Manuel zusammengetragen, dass diese Therapie ausgesprochen gut begründet war. Und wie wir jetzt sehen, war diese Erwartung auch berechtigt“, beschreibt die Oberärztin. „Das Tragische ist hierbei auch, dass diese Krebsart so selten ist. Dadurch ist die Datengrundlage schlecht – die Zulassung eines Medikaments kann dementsprechend sehr lange dauern.“

„Wir schützen Patienten vor möglicherweise schädlichen Therapien“

Beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung weiß man um die Schwere der Erkrankung und bedauert die Situation. Trotzdem gebe es bestimmte sozialrechtliche Rahmenbedingungen, an die sich der Dienst bei seinen Gutachten halten müsse. Für die Kostenübernahme eines nicht für die Erkrankung zugelassenen Medikaments, eines sogenannten Off-Label-Einsatzes, müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen, erklärt Ulrike Schwabe, Leitende Ärztin des MDK Mecklenburg-Vorpommern. „Der Einsatz einer Immuntherapie in Verbindung mit Nivolumab bei Neuroblastom wird gerade erst in einer Studie der Phase 1 auf seine Verträglichkeit getestet“, beschreibt Schwabe. „Studien der Phase 2, welche der Dosisfindung und einer ersten Einschätzung der Wirksamkeit dienen, sind noch gar nicht durchgeführt worden.“ Solche Phase-2-Studien könnten ausreichend sein, um zu belegen, dass Hinweise für eine positive Auswirkung auf den Verlauf einer Erkrankung vorliegen – eine Bedingung für die Kostenübernahme.

„Aus unserer Sicht schützen wir Patienten so vor Therapien, die möglicherweise mehr schädliche Nebenwirkungen als positive Wirkungen haben“, sagt Schwabe. Ein Strohhalm könnte das Gespräch mit der Krankenkasse sein. „Das Gutachten des MDK stellt eine Empfehlung dar. Die Krankenkasse ist bei ihrer Entscheidung aber an die sozialrechtlichen Vorgaben gebunden“, so Ulrike Schwabe. „Der Patient bzw. seine Angehörigen können versuchen, sich an die Krankenkasse zu wenden, damit diese zügiger über den neuerlichen Widerspruch entscheidet.“

„Oktober ist einfach zu spät“

Jeder Moment ist für Manuel kostbar. Hinter ihm liegt bereits eine fast zehnjährige Leidensgeschichte: „ Rezidiv“ heißt der Fachbegriff für die Rückkehr des Krebses nach einer Behandlung. Und das Wort ist bei Patienten und Ärzten gleichermaßen gefürchtet. Mit jedem Rezidiv sinken die Chancen etwas weiter, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Viertes Rezidiv – das Stadium, in dem sich Manuel derzeit befindet, lässt erahnen, was der 26-Jährige in den vergangenen neun Jahren alles mitgemacht hat. Operation, Bestrahlung, Chemo, Warten – und dann die ganze Tortur von vorn. Körperliche Erschöpfung und Schmerzen während der Therapie seien nur die eine Seite. Die psychische Belastung durch die ständige Ungewissheit zwischen Hoffnung und Resignation eine weitere Auswirkung. „Das setzt einem ganz schön zu“, so Manuel. Als 2015 wieder schlechte Befunde eintrafen, habe er sich entschlossen, nicht erneut zur Behandlung zu gehen. „Ich habe gedacht, dann ist es auch egal“, sagt er. „Stattdessen wollte ich Normalität und habe ein Studium begonnen. In dieser Zeit habe ich versucht, die Erkrankung so wenig wie möglich zu beachten.“ Doch das Ignorieren hat dem Krebs keinen Einhalt gebieten können. Im Frühjahr wurde mit der neuartigen Immuntherapie einschließlich Nivolumab begonnen.

Nachdem die Mahnkes zwei Mal in Widerspruch zu den Entscheidungen der Kasse gegangen sind, soll im Oktober ein Widerspruchsausschuss über die Sachlage entscheiden. Ob Manuel diese Zeit noch hat, ist fraglich – zumindest, wenn die Behandlung abgebrochen wird. „Drei Blöcke der Behandlung stehen bis November noch aus“, erzählt Antje Mahnke. „Oktober ist einfach zu spät. Wir müssen jetzt mit der Therapie weitermachen.“ Manuel nickt. „Manchmal denke ich, die Kasse spielt auf Zeit“, sagt er. „Wer weiß, ob ich dann nicht schon tot bin.“ Seine Frau sieht ihn an. „Das haben wir schon so oft gedacht“, sagt sie. „Und schau: Jetzt bist du hier. Es geht weiter.“

Von Anne Ziebarth