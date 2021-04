Sassnitz

Vor 40 Jahren, Anfang April 1981, kam es an der Kreideküste der Halbinsel Jasmund zu einer gewaltigen Rutschung. Es war seither das weitaus größte derartige Naturereignis.

Unmittelbar südlich, besonders aber nördlich der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht rutschten weit mehr als 100 000 Kubikmeter Kreide und etwas Mergel bis zu 100 Meter weit in die Ostsee hinein. Die Fischer eines Sassnitzer Kutters waren Zeugen dieses Geschehens. Sie konnten aus der Ferne beobachten, wie das Ganze insgesamt „im Zeitlupentempo“ langsam ins Wasser glitt. Es dauerte ungewöhnlich lange, bis die riesigen Kreidemassen weggespült waren. Lange Zeit trübte Kreidemilch vor diesem Uferabschnitt weiträumig das Meer. Es hatte die alte Strandlinie erst nach mehreren Jahren wieder erreicht.

Wichtigste Ursache für diese voluminöse Rutschung war wohl die völlige Durchfeuchtung des Steilufers durch das Wasser des kleinen Baches, der in einer Senke unmittelbar nördlich der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht zum Kliff fließt. Durch die Rutschung wurde die Kliffkante in diesem Bereich um mehrere Meter zurückgeschnitten; der Hochuferweg musste verlegt werden.

Ausbruch war schon länger zu erwarten

Außerdem kam dadurch auf der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht eine Buche in abenteuerliche Position, die damals einen baldigen Absturz vermuten ließ. Doch sie behauptete sich bisher an dieser markanten Stelle, wuchs nicht mehr in die Höhe, sondern in die Breite und schickte ihre Wurzeln weit landeinwärts. Übrigens: Der markante Findling am glatten Südhang der EMA-Sicht (im Foto gut erkennbar) steckte nicht etwa inmitten der Kreide, sondern war durch die Kraft des Inlandeises in sie hineingepresst worden. Er lag an der Basis der eiszeitlichen Ablagerungen, die ursprünglich vor dieser Steilwand lagerten und auch von der Rutschung erfasst wurden.

Das Landschaftsbild der Steilküste ändert sich fortwährend. Hier ist nichts über längere Zeiträume beständig. Abbrüche und Rutschungen gehören zur Tagesordnung. Lieb gewonnene Ansichten gehen verloren. Abhängig von Niederschlägen und Wasserständen kommt es immer wieder punktuell zu derart dramatischen Ereignissen – zum offensichtlichen Küstenrückgang. Und das nicht erst seit gestern und heute. Auf diese Weise wich das Kreidesteilufer in den vergangenen 6500 Jahren auf seiner gesamten Länge um weit mehr als zwei Kilometer zurück. Und diese natürliche Entwicklung wird sich sicher fortsetzen.

Ininfo: Zum Weiterlesen – soeben erschienen: „Geologie & Landschaft Mecklenburg-Vorpommern“ von Rolf und Matthias Reinicke, ISBN 978-3-944102-41-2, 29,90 Euro

Von Rolf Reinicke