Greifswald

Ein multiresistenter Keim ist in einem Hort im Landkreis Vorpommern-Greifswald gefunden worden. Das teilte das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstag mit. Dem Amt wurde am Montag eine MRSA-Erkrankung gemeldet – eine Infektion durch einen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus Keim, der vordergründig eitrige Haut und Weichteilinfektionen verursachen kann. Um welche Einrichtung es sich handelt, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Da die Erkrankung in einer Gemeinschaftseinrichtung aufgetreten ist und über Hautkontakt von Mensch zu Mensch übertragbar ist, wurden alle 216 Eltern der den Hort besuchenden Kinder schriftlich durch das Gesundheitsamt über das Auftreten dieser Erkrankung informiert. Die Eltern wurden gebeten, bei ihren Kindern in den nächsten Wochen auf verdächtige Symptome zu achten und umgehend ihren Haus-/Kinder-/Hautarzt aufzusuchen.

Gesundheitsamt spricht von Einzelerkrankung

Bis zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich um eine Einzelerkrankung. Die Maßnahme des Gesundheitsamtes war notwendig, um eventuell auftretende Zweiterkrankungen schnellstens zu erkennen und einer optimalen Therapie zuzuführen. Eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Lesen Sie auch: Resistenter Erreger: Patienten in vier Klinken in MV von Darm-Keim befallen

Von RND/jad