Greifswald

Nachdem Unbekannte auf der Freizeitanlage am Dubnaring wüteten, setzt sich die Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt mit Nachdruck für eine Verstärkung der Straßensozialarbeit ein. „Wir wollen nicht, dass so etwas noch einmal passiert. Die Stadt soll prüfen, ob sie mehr Straßensozialarbeiter einstellen kann“, sagte Ibrahim Al Najjar ( SPD), Vorsitzender der Ortsteilvertretung (OTV). Am Donnerstagabend beschloss die OTV einstimmig den Prüfauftrag. Für eine Videoüberwachung des Sportplatzes – wie zuvor von Al Najjar gefordert – gab es hingegen keine Mehrheit. Hintergrund: In dem Areal waren bereits zum zweiten Mal seit seiner Eröffnung vor vier Monaten Papierkörbe demoliert, Sitze zerstört und Wände beschmiert worden.

Kreis: keine neuen Stellen

Doch ob die Forderung der OTV nach mehr Straßensozialarbeit erfüllt werden kann, ist fraglich. „Es ist nicht vorgesehen, den Personalbestand zu vergrößern“, stellte Kreissprecher Achim Froitzheim klar. Im Zuge der Kreisgebietsreform 2011 war die Verantwortung für die Straßensozialarbeit nach einer Entscheidung des Innenministeriums von der Stadt auf den Kreis übergegangen. Von zwei für Greifswald zuständigen Streetworkern sei einer seit mehreren Wochen krank. Schon jetzt ist die Straßensozialarbeit am Limit: Der zuständige Mitarbeiter, der am Dubnaring bereits eine Gruppe Jugendlicher betreut, könne sich speziell in unübersichtlichen Situationen oder in der Dunkelheit nicht um weitere Gruppen kümmern, so Froitzheim. Nach Angaben der Stadt kümmerten sich vor der Kreisgebietsreform noch neun Streetworker um Greifswalds Jugend.

Schönwalder Ortsräte lehnen Kameraüberwachung ab

Vom Tisch ist allerdings die Forderung nach einer Kameraüberwachung, für die Al Najjar einen täglichen Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr vorgeschlagen hatte. „So etwas gibt es nirgendwo anders in Greifswald. Damit würden wir den Dubnaring praktisch zu einem der gefährlichsten Orte der Stadt erklären. Ich bin grundsätzlich gegen diese Überwachung“, sagte Peter Multhauf (für FDP/Bürgerliste/Kompetenz für Vorpommern). Bürgerschafts- und Ortsratmitglied Katharina Horn (Grüne) schätzte ein, dass durch Kameras Straftaten zwar schneller aufgeklärt, aber keinesfalls verhindert würden und stellte sich gegen die Videoüberwachung. Bei sechs Gegenstimmen votierte einzig Al Najjar für seinen Vorschlag.

Situation der Streetworker „äußerst schlecht“

Damit nun Bewegung in die Sache kommt, soll sich der Kreistag mit der Straßensozialarbeit befassen. Von Greifswalder Kreistagsmitgliedern hieß es einhellig, dass mehr Streetworker in die Hansestadt gehören – nur weiß niemand, wo das Geld herkommen soll. „Letztendlich entscheidet der Kreistag als Souverän, auch wenn die Kreisverwaltung in der Frage eine andere Meinung vertritt“, sagte Fraktionsvorsitzende Ulrike Berger (Grüne), die sich nun für das Thema starkmachen will. Sie erinnerte daran, dass Kreis und Stadt im Fall des Greifswalder Frauenhauses im Jahr 2018 auch eine Kompromisslösung zur Finanzierung gefunden hatten. Eine Finanzierung durch Stadt und Kreis könnte sie sich auch für die Straßensozialarbeit vorstellen.

„Das hängt natürlich von den Details ab, die man aushandeln müsste, aber grundsätzlich würde ich einer Art Kofinanzierung neuer Stellen zustimmen“, sagt Gesine Krauel ( AfD). Krauel ist 2. Vizepräsidentin des Kreistages, Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft und kennt als Ortsrätin in Schönwalde I die „äußerst schlechte“ personelle Ausstattung an Streetworkern. Die CDU im Kreistag werde sich mit dem Thema beschäftigen, wenn Stadt und der Kreis miteinander gesprochen haben und noch offene Fragen bestehen, sagte Jeannette von Busse.

SPD-Politiker: Neue Sozialarbeiter für die Stadt

David Wulff, Fraktionschef von FDP/Freie Wähler/Freier Horizont/Bürgerliste, plädierte dafür, dass das Land die Kosten für die Schulsozialarbeit übernimmt. „Im Gegenzug könnte der Kreis dieses Geld in die Straßensozialarbeit investieren.“ Aus dem Finanztopf des Kreises werden im Doppelhaushalt 2020/21 sieben zusätzliche Schulsozialarbeiter finanziert.

Auch die SPD-Fraktion will sich für mehr Straßensozialarbeit einsetzen. Der Sozialdemokrat Erik von Malottki bringt am Mittwoch eine Forderung nach rein von der Stadt finanzierten Schulsozialarbeitern in den städtischen Bildungsausschuss ein. „Ich denke derzeit darüber nach, die Vorlage um die Straßen- und Jugendsozialarbeit zu erweitern. Der Bildungsausschuss und im Anschluss der Sozialausschuss sollten der Idee als gemeinsame Vorlage zustimmen“, forderte er.

Mehr Präsenz und bessere Beleuchtung

Konsens besteht darüber, dass am Dubnaring die Präsenz vor Ort verstärkt und die Beleuchtung verbessert werden soll. Darauf einigten sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), Fachämter, Polizei und der Straßensozialarbeiter in dieser Woche. Auch die OTV sprach sich dafür aus. Stadt und Kreis wollen zudem über die Lage der Straßensozialarbeit beraten. „Wir sehen ganz klar einen dringenden Bedarf an mehr Sozialarbeitern“, sagte Fassbinder. „Alle Beteiligten haben den Handlungsbedarf erkannt“, hieß es vom Kreis.

Von Christopher Gottschalk und Martina Rathke