Kreis feiert Richtfest für neue Turnhalle der Berufsschule in Greifswald

Großer Bahnhof am Freitag in der Siemensallee: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald feiert nach achtmonatiger Bauzeit Richtfest für die neue, 4,5 Millionen Euro teure Mehrzwecksporthalle seiner Beruflichen Schule. „Es ist für unseren Kreis eines der ersten großen Neubauprojekte überhaupt“, so Landrat Michael Sack ( CDU). Allerdings erhielt er dabei Unterstützung: Das Wirtschaftsministerium des Landes stemmt mit vier Millionen Euro den größten Brocken der Investition. Die Mittel kommen aus dem Topf der Gemeinschaftsausgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

„Ohne diese Förderung wäre der Bau nicht möglich gewesen“, dankte Michael Sack dem unter den Gästen weilenden Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Im Oktober werde die Dreifeldhalle fertig sein, informiert er und verspricht, dass neben den Auszubildenden auch Sportvereine zu den künftigen Nutzern gehören werden.

Schulneubau kostet etwa 30 Millionen Euro

„Wir freuen uns schon riesig“, sagt Cornelia Kropidlowski, Leiterin des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Greifswald mit seinen insgesamt 1996 Schülern aus 21 Nationen. Knapp die Hälfte davon lernt gegenwärtig noch am Schulstandort Hans-Beimler-Straße. Doch perspektivisch ist geplant, die Gebäude dort aufzugeben und einen großen Campus an der Siemensallee zu entwickeln. „Ein Planungsbüro hat in unserem Auftrag im vorigen Jahr verschiedene Varianten geprüft“, sagt Kreisbildungsdezernent Dietger Wille ( CDU).

Infotag am Fachgymnasium Das Fachgymnasium an der Beruflichen Schule veranstaltet am 29. Januar, 18 Uhr, einen Infoabend (Aula in Halle 6, Siemensallee 5) für interessierte Jugendliche und ihre Eltern. Schüler haben die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren das Abitur zu erlangen. Zugangsvoraussetzung ist die Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss/anerkannte Berufsausbildung. Angeboten werden die Fachrichtungen Wirtschaft oder Gesundheit und Soziales. Ansprechpartner sind Herr Berndt und Herr Rautenberg, Tel. 03834-545300; E-Mail: rbb-Greifswald@kreis-vg.de

Eines der Ergebnisse: Ein Neubau sei wirtschaftlicher als die Sanierung des bestehenden Gebäudekomplexes. Zwar gebe es noch keine konkrete Planung. Die Prüfung habe jedoch gezeigt, dass der Finanzbedarf in jedem Fall um die 30 Millionen Euro betrage. Der Kreis könne dies nicht allein schultern, betont der Vizelandrat. Deshalb sei er auf der Suche nach Mitteln und Wegen, hoffe auch immer noch auf eine gemeinsame, mit der Hansestadt Greifswald zu erarbeitende „Gebäudestrategie“. Dabei gehe es unter anderem um die Zukunft des Schulstandortes Beimlerstraße. Eine seit Jahren bestehende Idee lautet, dass die Stadt diesen vom Kreis übernimmt. In Tüten und Papier ist indes noch nichts.

Richtfest mit altem Brauch: Der Landrat muss einen Nagel in den Balken treiben. Quelle: Petra Hase

„Das Wirtschaftsministerium hat uns jetzt diverse Wege aufgezeigt, wie es mit dem Berufsschulstandort weitergehen könnte. Wir werden daher das Gespräch suchen“, sagt Wille, warnt aber vor allzu großer Euphorie: „In den nächsten zwei, drei Jahren wird sich hier sicherlich noch nichts tun.“ In einem Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG 2017 ging er noch davon aus, schneller eine Lösung zu finden.

Sportunterricht zurzeit verkürzt

Schulleiterin Cornelia Kropidlowski bewahrt sich trotzdem ihren Optimismus, „dass der Standort hier weiter wächst“. Zu ihrem Team gehören neben Sozialpädagogen, Sachbearbeitern und Hausmeistern 86 Lehrer. Wie überall an den Schulen ist der Fachkräftemangel auch hier ein Thema. Jedes Jahr wechselten mehrere Kollegen in den Ruhestand. „Die Stelle eines Mathe-/Physiklehrers haben wir jetzt zum siebten Mal ausgeschrieben“, verdeutlicht Thomas Berndt, stellvertretender Schulleiter, das Problem. Trotzdem könne die Schule mit vereinten Kräften den Unterricht abdecken. Es sei denn, Krankheitsfälle treten gehäuft auf. Aktuell habe das Lehrerkollegium einen Altersdurchschnitt von knapp 50 Jahren.

Im Herbst soll der Bau fertig sein. Quelle: Petra Hase

Der Fertigstellung des Turnhallenneubaus sehen alle mit großer Erwartung entgegen, so Berndt. Denn die vorhandene Einfeldhalle habe nicht nur wegen ihres Alters und kaputten Fußbodens ausgedient. „Das größere Problem: sie reicht für unsere Schülerzahl nicht aus“, erklärt er. Zwar hätten einige Klassen in anderen Hallen Unterricht, doch selbst das könne nicht verhindern, dass Unterricht verkürzt ausfalle. „Werden in Zukunft alle rund 2000 Berufsschüler am Standort Siemensallee konzentriert, wird auch die neue Halle nicht ausreichen“, blickt er voraus. Dann sei eine weitere Einfeldhalle vonnöten.

Die neue Dreifeldhalle kostet übrigens genau so viel wie jene Zweifeldhalle, die die Stadt für die Friedrichschule 2018 errichten ließ. Vereine kritisierten damals, dass die Stadt am falschen Ende spare. Denn eine um nur wenige Meter größere Dreifeldhalle ermögliche auch große internationale Wettkämpfe.

Die Berufsschule an der Greifswalder Siemensallee. Das Gebäude ist alt, soll womöglich durch einen Neubau ersetzt werden. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase