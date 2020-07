Wackerow

Im Mai letzten Jahres löste in einer Direktwahl Torsten Maaß ( Bürgergemeinschaft) den Langzeitbürgermeister Manfred Hering ( CDU) ab. Seitdem überschattet Streit die Arbeit der Volksvertretung. Hier dominiert weiter die CDU mit vier Sitzen in Gemeinschaft mit der AfD (ein Sitz) und Einzelbewerber Thomas Propp, die Bürgergemeinschaft hat fünf Sitze. Vorläufiger Höhepunkt war der Rücktritt des ersten Stellvertreters Frank Heitmann ( AfD) und des 2. Stellvertreters Manfred Hering ( CDU) im Juni. Sie warfen dem Bürgermeister vor, die Atmosphäre in der Gemeinde durch Diffamierungen und persönliche Angriffe vergiftet zu haben. Der wies das zurück und sprach von Angriffen in „bösen Mails“.

Beauftragter des Kreises hat Stimmrecht auf der Sitzung

Dass der Streit weitergeht, zeigte die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Sie sollte am 14. Juli stattfinden, aber die Ladungsfrist war nicht eingehalten worden. Da Bürgermeister Torsten Maaß ( Bürgergemeinschaft) nunmehr im Urlaub ist, leitete Robert Praefcke als Beauftragter des Kreises für das Amt des ersten Stellvertreters die Versammlung. Er ist stimmberechtigt. Ein Stellvertreter sei unter anderem nötig, weil bei Verträgen der Gemeinde zwei Unterschriften erforderlich sind, erläuterte Praefcke. Solche Beauftragungen gebe es manchmal nach Neuwahlen, aber mitten in einer Legislaturperiode habe er das noch nicht erlebt.

Seit Mai gab es keinen Finanzausschuss mehr

Eine Neuwahl von Stellvertretern stand nicht auf der vom Bürgermeister erstellten Tagesordnung. Allerdings gelang es der CDU-Fraktion, die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes, der am 14. Juli verhandelt werden sollte, aber am 23. Juli fehlte: die Neuwahl des Finanzausschusses. Das ist notwendig, weil Roland Wenk ( CDU) im Mai von diesem Amt zurückgetreten war und die Christdemokraten im Juni eine komplette Neuwahl durchsetzten. „Der Finanzausschuss existiert schon lange nicht mehr“, argumentierte Praefcke vergeblich gegen die Dringlichkeit der Neuwahl. Die einzigen anwesenden Vertreterinnen der Bürgergemeinschaft, Laura Froehlich und Christina Stüwe, scheiterten mit dem Antrag auf Vertagung.

Christian Mahnert ( Bürgergemeinschaft ) wiedergewählt

Zu der von Froehlich für die Bürgergemeinschaft vorgeschlagenen gemeinsamen Liste von drei Gemeindevertretern der Bürgergemeinschaft, der CDU und Thomas Propp und zwei sachkundigen Einwohnern kam es nicht. Die CDU lehnte das nicht grundsätzlich ab. Aber dass erneut Christian Mahnert von der Bürgergemeinschaft nominiert wurde, sei nicht hinnehmbar. „Er trat in den Sitzungen sehr aggressiv auf und wurde sehr persönlich“, begründete Wenk. Eine Zusammenarbeit sei nicht möglich. Erfolglos argumentierte Christina Stüwe, dass Mahnert sehr fleißig sei. „Er hängt sich richtig rein.“

Losentscheid pro Bürgergemeinschaft

Mahnert wurde aber neben Propp und Thomas Baumann ( CDU) in geheimer Wahl doch gewählt. Denn die Liste der Bürgergemeinschaft erhielt drei, die der CDU/ Propp sechs Stimmen. Durch Losentscheid bekam Ricardo Ladwig, der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, neben Michaela Tabel einen Sitz als sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss.

Von Eckhard Oberdörfer