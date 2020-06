Kreis sorgt für Wirbel um Gäste aus Corona-Risikogebieten

Greifswald/Usedom

Nach dem Rauswurf von Urlaubern aus Corona-Risikogebieten auf der Insel Usedom hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Einreisekriterien für Gäste präzisiert. Die Verordnung stößt auf ein geteiltes Echo bei Ferienwohnungsbesitzern und teilweise auch Hoteliers, weil ein Großteil der Verantwortung auf die Gastgeber übertragen wird. Nicht nur das: Das Gesundheitsministerium kassierte am Mittwoch Teile dieser durch den Landkreis präzisierten Einreisekriterien. So stellte das Ministerium klar, dass eine Nachtestung für Gäste aus Risikogebieten am Urlaubsort nicht möglich ist. Sie müssen „unverzüglich“ das Bundesland verlassen, wenn sie ohne ärztliches Zeugnis nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist sind. Der Kreis hatte den Gästen eine solche Möglichkeit der Nachtestung eingeräumt.

Statt Klarheiterstmal Verwirrung

Eigentlich wollte der Kreis mit der Auslegung der Landesverordnung Klarheit schaffen, nachdem auf der Insel Usedom 14 Urlauber aus dem Kreis Gütersloh und anderen Risikogebieten nach Hause geschickt wurden. Dass das Ministerium nun wiederum Teile klarstellte, will der Kreis nicht kommentieren. „Wir äußern uns dazu nicht mehr“, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Was gilt nun? So soll der Gastgeber mindestens einen Tag vor der Ankunft seine Gäste informieren, ob er einreisen darf. Kommt der Gast aus einem Risikogebiet, muss er bei der Einreise ein ärztliches Gesundheitszeugnis basierend auf einer Negativ-Testung über eine Covid-19-Erkrankung vorlegen, die nicht älter ist als 48 Stunden.

Keine Adressen von Gästen, die übers Internet buchen

„Von Gästen, die über Booking.com buchen, haben wir gar keine Adressen. Die erfahren wir erst, wenn der Gast bei uns am Tresen steht“, sagt der Greifswalder Hotelier Richard Paymans. „Theoretisch klingt das alles wunderbar, praktisch ist das aber schwer umsetzbar.“ Der Hotelier berichtet von einem Beispiel, das zeigt, wie schwierig das Handling ist: Am vergangenen Freitagabend habe ein Ägypter vor der Tür gestanden, der vorher nicht gemeldet gewesen sei. Erst im Gespräch stellte sich dann heraus, dass der Mann, der an der Uni zu tun hatte, in Quarantäne war und sich schon länger in Deutschland aufgehalten habe.

Ein weiteres Problem: Was sei, wenn der anreisende Gast in einem Risikogebiet wie Gütersloh wohne, aber seine Meldeadresse in einem Nicht-Riskogebiet habe, fragt der Hotelier. „Wir sind Gastgeber und keine Polizisten“. Die Handhabe sei derzeit „wahnsinnig schwer“, so Paymans. Um die Regelungen so gut wie möglich erfüllen zu können, hat der Chef des Mercure-Hotels seine Mitarbeiter angewiesen, früh um sechs Uhr die Herkunftsorte mit den Risikogebieten abzugleichen.

Ministerium kassiertweitere Regelung

Auch eine weitere Auslegung der Landesverordnung durch den Kreis kassierte das Ministerium. Diese Regelung sah vor, dass bei Gästen, deren Heimatort während des Urlaubs zum Risikogebiet erklärt wird, eine rückwirkende Prüfung der Risikolage zum Zeitpunkt der Abreise erfolgen muss. Der Gast soll das Angebot zum Test erhalten. Das Land stellte klar: „Die Person darf sich weiterhin ohne Einschränkungen in MV aufhalten. Eine nachträgliche Testung ist nicht erforderlich.“

„Ich bin entsetzt“, sagt Andrea Moritz, Chefin im Hotel „Seebrücke“ in Lubmin. Die Regelungen bedeuteten einen enormen zusätzlichen bürokratischen und personellen Aufwand. „Jetzt muss ich mir einen R2D2 anschaffen, der alles weiß.“ Nicht nur das: Moritz findet die Regelungen für die Gäste auch „menschlich schikanierend“, weil deren Angaben immer und immer wieder hinterfragt werden müssten. Daran halten will sie sich dennoch.

Krister Hennige, Vorsitzender des Dehoga-Regionalverbandes Vorpommern-Greifswald, der Hotels in Zinnowitz und Zempin betreibt, sieht in der Verordnung des Landkreises lediglich noch einmal das Herunterbrechen einer Landesverordnung aufs Kommunale. „Und diese Festlegungen gelten doch schon seit der Wiedereröffnung im Mai. Ich kenne aus unserer Branche auf Usedom kein Haus, das sich nicht daran hält. Dazu steht viel zu viel auf dem Spiel, nämlich unsere Existenz“, betont er.

„Werden zuBuhmännern gemacht“

Vielen sei inzwischen die Lust vergangen, in der Tourismusbranche zu arbeiten, so Moritz. Von ihren 18 Mitarbeitern hätten sieben bereits angekündigt, in einen anderen Job wechseln zu wollen. „Wir werden hier zu den Buhmännern gemacht.“ Die Mitarbeiter leisteten enorme Arbeit, desinfizieren Tische und Speisekarten, tragen Masken, achten auf die Einhaltung der Mindestabstände. „In den Supermärkten fassen die Kunden die Waren an und nichts wird danach desinfiziert.“ Man solle doch bitte an die Tourismusbranche keine höheren Anforderungen stellen als an andere Branchen, so die Hotelchefin.

Vorstoß des Kreises sorgt für landeseinheitliche Auslegung

Der Landestourismusverband sieht durch die Handlungsanweisungen des Kreises eine hohe Verantwortung der Gastgeber. „Aber dass grundsätzlich die Gastgeber verantwortlich sind, ist seit der Veröffentlichung der Landesverordnung klar“, sagt Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Dass die Daten der Gäste, die über die Internetportale buchen, dem Gastgeber nicht vorliegen, sei ein ungelöstes Problem. Deshalb sei es erforderlich, dass aus der Landesregelung von MV eine bundeseinheitliche Regelung werde, damit Druck auf die Internetportale ausgeübt werden könne, die Daten herauszurücken, so Woitendorf.

Dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seiner Auslegung der Verordnung vorgeprescht ist, hat nach all der Aufregung letztendlich etwas Gutes. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGUS) veröffentlichte am Mittwoch in einer verständlichen Sprache die geltenden Regeln, die für Gastgeber in allen Kreisen und kreisfreien Städten gelten. Das ist ganz im Sinne des Landestourismusverbandes, der sich für eine landesweit einheitliche Auslegung der Landesverordnung ausgesprochen hatte. „Kein Urlauber weiß, wo der Landkreis Vorpommern-Greifswald aufhört und der Landkreis Vorpommern-Rügen beginnt“, so Tourismusverbandschef Woitendorf.

