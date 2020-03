Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis will die Feuerwehren in Vorpommern-Greifswald bei der Nachwuchsförderung unterstützen. Dazu soll auf Initiative der CDU-Fraktion im Kreistag ein Wahlpflichtfach Feuerwehr an den Schulen im Landkreis eingeführt werden – möglichst bereits zum Schuljahr 2020/21. Das Gremium hat während seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit einen Prüfauftrag an den Landrat verabschiedet. Die Verwaltung soll nun bis zum Mai 2020 Mittel und Wege aufzeigen.

Ein gutes Vorbild biete bereits jetzt die Europaschule in Pasewalk, die mit der Feuerwehr vor Ort eine Kooperation pflege, so CDU-Kreistagsmitglied Falko Haack. „Ähnliche Beispiele gibt es in der Mecklenburgischen Seenplatte“, erklärte er. Ziel des Wahlpflichtfachs soll es sein, dass die Schüler während des zweijährigen Unterrichtes eine Truppmannausbildung absolvieren. Bei erfolgreichem Abschluss könne eine Übernahme in den aktiven Dienst der freiwilligen Feuerwehr erfolgen.

Antrag: Weitere hauptamtliche Stelle für den Kreisfeuerwehrverband

Die Fraktion FDP/Freie Wähler/Freier Horizont/ Bürgerliste unterstützte das Anliegen der CDU, setzte aber mit einem Ergänzungsantrag auch noch eigene Akzente: Demnach soll in der Kreisverwaltung ebenfalls geprüft werden, ob beim Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald eine weitere hauptamtliche Stelle geschaffen werden sollte. Die koste zwar Geld, sei aber womöglich für die koordinative Arbeit wichtig, so Fraktionschef David Wulff. Er verlieh zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit der Einführung eines Wahlpflichtfachs künftig nicht nur die Feuerwehren, sondern auch der Katastrophenschutz im Landkreis gestärkt werde.

Birgit Socher (Linke) gab als langjährige Lehrerin zu bedenken, dass ein Wahlpflichtfach auch immer eine Benotung nach sich ziehe sowie ein zu erarbeitendes Curriculum voraussetze. Mit anderen Worten – Arbeit für die, die es anbieten. Deshalb sollte überlegt werden, ob das Thema Feuerwehr nicht eher in Form einer Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Ganztagsschule in Frage komme.

Von Petra Hase