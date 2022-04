Kostenlos bis 20:00 Uhr Kreis will an Jugendbetreuung in Greifswald sparen: Politik spricht vom Skandal

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat angekündigt, das Jugendfreizeitzentrum Takt in Greifswald nicht weiter finanzieren zu wollen. Bei Kommunalpolitikern herrscht Fassungslosigkeit und Wut.