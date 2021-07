Kreis will auf den Dörfern in Vorpommern-Greifswald impfen

Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will der Forderung nach flexiblen Impfangeboten sowie kreativen und praxistauglichen Lösungen nachkommen. Man habe „gehört und verstanden“, heißt es in der Mitteilung, die eine Dörfertour ankündig. Der Fokus liegt dabei auf der Region im Anklamer-Land. Montag beginnt die Aktion in Boldekow. Danach stehen jeweils am folgenden Tag Spantekow, Neetzow-Liepen, Wilhelmsburg, Ducherow und amFreitag Ferdinandshof auf dem Plan. Die Zweittermine sind jeweils auf den Tag genau fünf Wochen später.

Dazu kommen die weiterhin stationären Angebote in den Impfzentren Greifswald und Pasewalk sowie weitere Angebote am Greifswalder Fischmarkt, direkt neben dem Rathaus und mehrere Impftage, vor allem auf Usedom. Hinzu kommt ein „Drive-In“ Angebot auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Neuenkirchen bei Greifswald. Hier können sich Impfwillige direkt aus dem Auto heraus impfen lassen.

Der Kreis verimpft aktuell vor allem Biontec und den Impfstoff von Johnson&Johnson, der nur einmal vergeben werden muss.

Von OZ