Kreishaushalt bewilligt: So gewinnen Greifswald und andere Gemeinden

Greifswald

Die Stadt wird in diesem Jahr insgesamt 1,4 Millionen Euro mehr für Investitionen wie Spielplätze, Erholungsmöglichkeiten oder Bauprojekte zur Verfügung haben. Das Geld bleibt bei der Stadt, weil die Kreisumlage an den Landkreis Vorpommern-Greifswald auf 44,75 Prozent gesunken ist.

Hintergrund ist der Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21; das Schweriner Innenministerium hatte ihn vor wenigen Tagen bewilligt und damit den Weg für mehrere Projekte des Kreises und die neue Kreisumlage freigemacht. Greifswalds Nachbargemeinde Wackerow wird rund 27.000 Euro einsparen.

Gemeinden können Gewerbe locken

Die Kreisumlage dient der Finanzierung des Landkreises. Sie wird von jeder Gemeinde abgeführt. Die Höhe der Umlage wird anhand der Einwohnerzahl und der Wirtschaftskraft ermittelt. „Wir brauchen eine absolute Steigerung der Einnahmen durch die Kreisumlage. Aber die Anteile der Gemeinden sollen sinken, weil ohne finanziellen Spielraum der Gemeinden vor Ort wenig passiert.

Das Geld können die Gemeinden nun beispielsweise in ihre Gewerbeansiedlung stecken“, sagte Dietger Wille ( CDU), Finanzdezernent des Landkreises. So profitiert der Kreis, wenn die Steuereinnahmen der Gemeinden steigen. Zuletzt lag die Kreisumlage bei 45,5 Prozent; 2021 soll sie auf 42,75 Prozent sinken.

Berufliches Bildungszentrum für 32 Millionen Euro

Ein Großprojekt ist der Bau eines neuen Campus in der Greifswalder Siemensallee zur Bündelung der beruflichen Schulen in Trägerschaft des Kreises in den kommenden Jahren – die Kosten werden derzeit mit rund 32 Millionen Euro beziffert. „Für die Planung verschiedener Varianten wollten wir bereits Verträge abschließen“, so Dietger Wille. Die Maßnahme hätte das Innenministerium verweigert, weil der Kreis das Vorhaben nicht exakt genug begründet hatte. Wille rechnet damit, dass die Genehmigung für die Planungsleistungen für 1,5 Millionen Euro folgt, wenn die Begründung nachgereicht ist.

Im Mittelpunkt des neuen Haushalts würden eine Stärkung des Brand- und Katastrophenschutzes in Höhe von 3 Millionen Euro in den beiden kommenden Jahren, die Sanierung von Kreisstraßen in Höhe von 23 Millionen Euro und die Modernisierung von Immobilien in Höhe von 13 Millionen Euro stehen.

Schuldenfrei bis 2028

Der Haushalt des Kreises umfasst in diesem und im kommenden Jahr jeweils rund 480 Millionen Euro: Das Plus in diesem Jahr beträgt rund 11 Millionen Euro, im kommenden Jahr steht der Kreis mit einem Plus von 3,9 Millionen Euro da.

Die hohe Verschuldung von insgesamt 133 Millionen Euro lähmt jedoch weiterhin dessen Handlungsfähigkeit – freiwillige Ausgaben beispielsweise für die Kulturförderung müssten detailliert beim Innenministerium begründet und genehmigt werden, sagte Dietger Wille. Bis 2028 wolle man schuldenfrei sein. „Dann haben wir unsere vollständige Handlungsfähigkeit wiedererlangt.“

Von Christopher Gottschalk