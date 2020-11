Weitenhagen

Die Sanierung der Kreisstraße 9, das ist die Zufahrt von der Landestraße 35 ( Greifswald-Gützkow) nach Potthagen, kommt die Gemeinde Weitenhagen viel teurer als gedacht. Die Gemeindevertretung hat auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, 200 000 Euro Kredit aufzunehmen. Der muss dann noch vom Landratsamt gebilligt werden, aber das dürfte bei der vergleichsweise wohlhabenden Gemeinde kein Problem sein. Im regulären Haushalt waren nur 100 000 Euro vorgesehen.

Bürgermeisterin Janina Jeske begründete die Verdreifachung mit einem erhöhten Anteil der Gemeinde an der Sanierung. Das liege unter anderem daran, dass sich in Weitenhäger Besitz ein größerer Anteil der auszubauenden Fläche befindet, als ursprünglich angekommen. Ferner muss Weitenhagen mehr Geld aufbringen, weil es eine richtige, behindertengerechte Bushaltestelle in diesem Bereich bekommt. Derzeit wird einfach nur am Straßenrand gehalten. Der Bau von Bushaltestellen ist allein Sache der Gemeinden.

Nach der geplanten Sanierung durch den Landkreis wird aus dem Verkehrsweg eine Gemeindestraße, für deren künftigen Unterhalt Weitenhagen allein aufkommen muss.

Von Eckhard Oberdörfer