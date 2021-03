Greifswald/Wolgast

In Greifswald stehen Luftfilter bereits in mehreren Klassenzimmern, nun soll der Landkreis Vorpommern-Greifswald nachziehen: Um Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden, wollen Grüne, Tierschutzpartei und Linke Luftreinigungsgeräte für insgesamt 210.000 Euro beschaffen, um möglichst viele Unterrichtsräume auszustatten.

„Wir haben einen erhöhten Druck, weil die dritte Welle beginnt und kein Impfstoff für Kinder in Aussicht ist“, plädiert Fraktionsvorsitzende Ulrike Berger (Grüne) für den Vorstoß, Schüler und Lehrer effektiver zu schützen. Die Geräte sollen die Virenlast in der Raumluft um 99,95 Prozent verringern. Die Grünen bringen die Idee bereits zum zweiten Mal in die Diskussion, scheiterten im Dezember mit ihrem Antrag im Kreistag.

Weniger Viren in der Raumluft

Wie effektiv die Luftfilter zur Pandemiebekämpfung beitragen, darüber stritten Kreisverwaltung und Kreistag schon damals: Während sich die Antragssteller auf Studien der Universität Frankfurt und der Universität der Bundeswehr München berufen, kontern Kritiker mit einer Stellungnahme des Bundesumweltamtes.

Die Menge virushaltiger Partikel in der Raumluft könne dank der Luftreinigungsgeräte um den Faktor 10 reduziert werden, so die Autoren der Frankfurter Studie. Sie führten ihre Messungen an einer weiterführenden Schule durch.

Zudem fordert die Deutsche Physikalische Gesellschaft, den Einsatz von Luftfiltern im Schulunterricht konsequent zu fördern. Lüften und Hygieneregeln blieben weiter wichtig, betonen die Experten und die Antragssteller im Kreistag.

Kreisverwaltung: „Nicht geeignet“

Das Bundesumweltamt betont, dass Lüften die wichtigste Maßnahme zur Verringerung der Virenlast bleibt. Luftfilter seien demnach kein Ersatz, nur eine Ergänzung zu bestehenden Maßnahmen und aus Sicht von Dietger Wille (CDU), dem zuständigen Dezernenten des Landkreises, keine, die der Kreis anstrebt. „Wir halten die Luftfilter nicht für das geeignete Mittel.“

500 Unterrichtsräume habe der Landkreis, zu viele Fragen seien offen – darunter der Stromverbrauch, die Kosten der Wartung, Dauer der Anschaffung und welche Schulen die Geräte bekommen sollen, so Wille. Eine Entscheidung, die letztendlich der Kreis als Schulträger treffen müsste.

Wille möchte Kraft und Geld lieber in andere Maßnahmen stecken: „Ich halte mehr davon, an Schulen flächendeckend zu testen.“

Mehr Klassenräume als Luftfilter

Im Zweifelsfall sollen die Schulen ausgestattet werden, in denen viele Menschen auf wenig Raum zusammen kommen, sagt Ulrike Berger. „Es ist doch besser, wenigstens einen Teil der Klassenzimmer zu versorgen.“ Als günstigste Modelle, die kurzfristig lieferbar seien, nennen die Grünen einen Preis von 280 bis 500 Euro pro Luftfilter (siehe Infokasten).

Mit 210.000 Euro macht das maximal 750 Geräte für 500 Klassenzimmer. Problem: Von den günstigen Modellen müssten wegen der geringeren Filterleistung in zahlreichen Klassenzimmern mehrere stehen.

Ralf Schwarz, Fraktionsmitglied der CDU und Leiter der Grundschule Ueckertal Pasewalk in Südvorpommern, findet die Idee interessant, habe jedoch Bedenken bei der konkreten Umsetzung. „Wenn das vernünftig funktionieren soll, müssen wir besser planen.“ Das Geld sei langfristig besser angelegt, um Schulen bei Neu- oder Umbauten passend auszustatten. Auch das Schweriner Bildungsministerium plant keinen flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern in Schulen.

Wolgaster Schulleiter: „Macht keinen Sinn“

Der Schulleiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums, Karl-Uwe Roggow, bezieht ganz eindeutig gegen Luftfilter Position. Und das, wie er sagt, aus vielerlei Gründen. Der wichtigste Grund dagegen ist in seinen Augen die Tatsache, dass man entweder alle Klassenräume damit ausstattet oder keine.

„Mal ein, zwei Räume, die Luftfilter haben, so wie es an städtischen Schulen in Greifswald gehandhabt wurde, macht doch keinen Sinn. Wir haben allein am Runge-Gymnasium 30 Klassenräume, die dann mit Luftfiltern ausgestattet werden müssten. Das kann der Kreis nie und nimmer bezahlen“, sagt Roggow.

Er verweist darauf, dass es neben den Gymnasien ja auch noch die Berufsschulen und Förderschulen im Landkreis gebe, wo man alle Räume bestücken müsste. „Ich möchte nicht wissen, welche Summe da zusammenkommt“, so der Schulleiter. Außerdem sei viel zu wenig nachgewiesen, dass der Luftfilter-Einsatz überhaupt Sinn mache. „Ich kenne keine Studie, die überzeugend war.“

Lange Lieferzeiten für geprüfte Geräte?

Zudem müsste bei den von den Grünen angeführten Luftfiltern erst mal geschaut werden, ob sie überhaupt taugen. „So wie teuer nicht immer gut ist, trifft das auch auf preiswerte Modelle zu, die nicht immer überzeugen können“, sagt Roggow.

Fakt sei, dass gute Luftfilter, die beispielsweise durch die Stiftung Warentest genau unter die Lupe genommen worden waren, momentan sehr lange Lieferzeiten haben.

Luftfiltern ebenfalls ablehnend gegenüber steht Marina Licht, Leiterin der Wolgaster Förderschule „Janusz Korczak“. Sie betont, dass es sich dabei um ihre persönliche Auffassung handele und das Thema bei einigen Lehrerinnen und Lehrern im Kollegium durchaus anders gesehen werde.

