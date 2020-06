Kreistag lehnt neue Stellen für Wirtschaftsförderung ab

Vorpommern-Greifswald

Mehr Investitionen, mehr Personalstellen, mehr Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise. So lässt sich der Nachtragshaushalt 2020/21 zusammenfassen, den der Kreistag von Vorpommern-Greifswald mit großer Mehrheit auf seiner Sitzung am Montagabend in Pasewalk verabschiedete. Allerdings nicht ohne kontroverse Debatte. Einer der Hauptstreitpunkte: die von der Verwaltungsspitze im Plan eingearbeiteten fünf neuen Personalstellen im Bereich Wirtschaftsförderung. Ein Vorschlag, den die Abgeordneten letztlich mit den Stimmen von SPD, Linken, Grünen, Kompetenz für Vorpommern, FDP/Freier Horizont/Bürgerliste Greifswald ablehnten.

Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald traf sich am Montagabend im Pasewalker Kulturforum „Historisches U“ zu seiner Sitzung. Quelle: Petra Hase

Fast 1000 Anrufe bei Unternehmer-Hotline

Für Landrat Michael Sack ( CDU) „ein bitteres Ergebnis“. Vehement hatte er vorab um diese fünf Stellen geworben. Sie sollten helfen, „Unternehmen in unserer Region gut durch die Krise zu bringen“. Denn es gebe massiv Anfragen insbesondere von kleinen Unternehmen zu Möglichkeiten, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Sie beträfen das Gesundheitsamt ebenso wie die Lebensmittelüberwachung oder Baugenehmigungen. Themen also, die der Kreis verantworte. Deshalb richtete der Landkreis mit Beginn der Corona-Krise neben einem Bürgertelefon auch eine Firmen-Hotline ein. „Bis heute hat der Landkreis 7245 Anfragen beantwortet. Bei der Unternehmer-Hotline trafen 937 Anrufe ein“, so Sack. Für ihn ein deutliches Zeichen dafür, dass der Beratungsbedarf groß sei: „Und zwar jetzt, wir müssen schnell handeln.“

Erst Konzept, dann neu entscheiden

Grünen-Fraktionsvorsitzende Ulrike Berger „kann zwar nachvollziehen, dass man die Wirtschaftsförderung fördern möchte“, räumte sie vor dem Gremium ein. Doch für diese Aufgabe gebe es bereits die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG) und die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (FEG), argumentierte sie. Da Geld und Ressourcen begrenzt seien und Parallelstrukturen vermieden werden sollten, empfahl sie die Erarbeitung des Konzepts zur Wirtschaftsförderung abzuwarten. Auf dessen Basis könne der Kreistag zu gegebener Zeit neu entscheiden. Ähnlich sieht das SPD-Fraktionschef Falko Beitz. Für ihn sei die Argumentation der Verwaltung „nicht plausibel“. Die Begründung, „dass kleine und mittelständische Unternehmen bei der Akquise von Krediten und nicht rückzahlbaren Zuschüssen unterstützt werden sollen, ist uns zu dünn.“ Und auch Jeannine Rösler forderte für die Linken, zunächst eine genaue Stellenbeschreibung zu erhalten, bevor darüber noch einmal abgestimmt werde.

Flugtickets um 10 Euro teurer?

Der Vorschlag der Kreisverwaltung, dem Flughafen Heringsdorf 302.000 Euro in diesem Jahr mehr zukommen zu lassen als ursprünglich geplant, erhielt hingegen eine deutliche Mehrheit. Die Grünen hatten zuvor beantragt, diesen Passus aus dem Nachtragshaushalt zu entfernen, scheiterten jedoch damit. Um coronabedingte Einnahmeausfälle auszugleichen, schlug Ulrike Berger vor, alle Flugtickets künftig zehn Euro teurer zu verkaufen. Bei rund 30.000 Passagieren pro Jahr käme der Flughafen auf die gleiche Summe. Ein Flugticket von Frankfurt/Main auf die Sonneninsel „kostet zwischen 250 und 280 Euro. Sind das Flugpreise, die man fördern muss? Oder ist das Geld nicht besser bei unseren Kindern angelegt“, sagte sie und schlug vor, den Betrag stattdessen zur Finanzierung von sieben Straßensozialarbeiter-Stellen im Landkreis zu verwenden. Eine Idee, die keine Mehrheit fand. Der Flughafen Heringsdorf wird daher 2020 eine Gesamtförderung von 647.000 Euro erhalten.

Verwaltungssitz wird erweitert

Notwendig wurde die Erarbeitung des 345 Seiten starken Nachtragshaushaltes aber nicht wegen Pandemie-bedingter Ausgaben, sondern zweier noch 2019 ungeplanter Liegenschaftsankäufe: Zum einen will der Kreis seinen Verwaltungssitz in Greifswald erweitern und dafür ein weiteres Grundstück in der Feldstraße 85a vom ehemaligen Bildungszentrum (BiG) erwerben. Dort soll unter anderem die Leitstelle des Kreises ansässig werden. Sie ist aktuell noch in der Wolgaster Straße beheimatet. Zum anderen ist der Kauf der Immobilie des Behindertenzentrums in Zirchow geplant, um den Standort dieses Eigenbetriebes dort zu sichern.

Mehr Geld für Berufsschule Wolgast

Darüber hinaus beinhaltet der Nachtragshaushalt eine Reihe weiterer Investitionen, wie etwa zusätzliche Mittel für die Förderschule in Löcknitz. Die laufende Sanierung wird teurer als gedacht, deshalb sollen die geplanten 250.000 um 400.000 Euro aufgestockt werden. Geld fließt auch für die Berufsschule in Wolgast: Da dort ein dringender Bedarf an zusätzlichen Unterrichtskapazitäten bestehe, soll ein Gebäude in Modulbauweise errichtet werden. Dieses biete die Option, die Kapazitäten später wieder zu reduzieren. Für 2020/21 stehen nun zwei Millionen Euro dafür zur Verfügung. Der Kreis rechnet hierbei allerdings auch mit Fördermitteln vom Land in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Ebenso mehrheitsfähig waren die Vorschläge der Kreisverwaltung zur Sanierung von Kreisstraßen, wie etwa die der sogenannten Zuckerstraße in Anklam (OZ berichtete).

Kreis zählt 1100 Beschäftigte

Der Nachtragsstellenplan für 2020/21 sieht trotz der ablehnenden Haltung zu den Wirtschaftsförderern elf neue Personalstellen vor, darunter im Bereich Naturschutz, Rechtsangelegenheiten, Digitalisierung und Adoptionsvermittlung. Zählte die Kernverwaltung 2019 noch 811 Stellen, sind es in diesem Jahr 860. Insgesamt beschäftigt der Kreis rund 1100 Beschäftigte, dazu zählt auch Personal in kreiseigenen Einrichtungen und den Jobcentern Nord und Süd.

Trotz der vielen Mehrausgaben weist der Kreisetat noch immer ein millionenschweres Plus auf – wie im ersten Aufschlag. Für Finanzdezernent Dietger Wille ein wichtiger Aspekt, „denn wir wollen in unseren Konsolidierungsbemühungen nicht nachlassen“, betonte er. Der Kreis trage immer noch Altschulden von über 130 Millionen Euro mit sich.

Von Petra Hase